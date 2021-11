Microsoft lanserer billig bærbar

Koster under 2200 kroner, og kjører Windows 11 SE.

Google får nå skarp konkurranse av Microsoft. Selskapet lanserer nemlig en billig bærbar som skal koste 249 dollar – eller rett under 2200 norske kroner. Maskinen er myntet på barn som trenger en skole-PC og samtidig vil ha Windows i stedet for Chrombook-alternativet til Google, melder blant annet Engadget.

Ifølge nettsiden er Surface Laptop SE trolig den første av en rekke nye modeller som vil kjøre Windows 11 SE og rette seg mot skoler. Og at du bør forvente maskiner fra andre produsenter som Dell, HP, Acer og Asus med flere i tiden som kommer.

Microsoft Surface Laptop SE annonse Sjekk prisen

11,6 tommers stor skjerm

Det nye familiemedlemmet i Surface-familien har flere likhetstrekk med de dyrere modellene fra Microsoft hva gjelder utseende. På papiret er det ingen kraftplugg du får for pengene, men den skal blant annet ha en skjerm på 11,6 tommer som takler en oppløsning på 1366 x 768 piksler. Det er noe dårligere enn hva du får i for eksempel Surface Laptop Go.

Videre har maskinen en Intel Celeron-prosessor (N4020) med doble kjerner og totalt 4 GB med arbeidsminne. Men du kan oppgradere til 8 GB med arbeidsminne og et hakk kraftigere prosessor (N4120) mot et tillegg i prisen.

Utover det så har du eMMC-basert lagringsplass, hvor du får 64 GB som standard eller 128 GB om du legger på prislappen ytterligere. Av utganger har du en tradisjonell USB-A-port, i tillegg til en USB-C og 3,5 mm lydutgang.

Maskinen skal veie rett i overkant av 1100 gram slik at den ikke blir for tung å ha med seg i skolesekken. Batteritiden skal angivelig være rundt 16 timer ved vanlig bruk.

Les også Så lett flytter du Start-menyen i Windows 11

Enklere utgave av Windows 11

For å ikke tynge ned maskinen slik at den blir for treg, får du altså en forenklet utgave av Windows 11 på denne maskinen. Likevel skal du ha mulighet til å bruke en rekke tredjepartsapper som for eksempel Zoom og Google Chrome på Windows 11 SE.

Utenom dette kommer Office 365 installert på maskinen, samt at du også kan bruke Microsoft sin skylagringstjeneste OneDrive.

Microsoft Surface SE kommer altså inn som en direkte konkurrent til Google Chromebook-baserte maskiner. Som er de som hittil oftest har vært de billigste løsningene for de som trenger en enkel skole-PC.

(Kilde: Engadget)

Les også Apple MacBook Pro 14 (sen 2021) : Endelig er MacBook Pro tilbake på topp