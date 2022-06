Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Hevder iPad får store oppgraderinger i år

Generasjonsoppgraderingene for iPad de siste årene har vært minimale. Dette ser ut til å kunne bli året der det gamle designet endelig ryker.

Stein Jarle Olsen 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Den mest grunnleggende iPaden vil få byttet ut Lightning-porten med USB-C i år, melder 9to5Mac, som viser til anonyme kilder i Apple.

Det betyr i tilfelle at hele Apples iPad-utvalg vil ha USB-C, og byttet åpner også for ny funksjonalitet på innstegs-iPaden. USB-C har nemlig langt større båndbredde enn hva Lightning, som er basert på den aldrende USB 2.0-standarden, har.

Overholder EU-krav

Det betyr at du enkelt vil kunne koble til en ekstra skjerm eller annet båndbreddesultent tilbehør - og gjør også at iPad vil overholde det nye EU-kravet om USB-C, som vil gjelde fra 2024.

Et bytte til USB-C gjør sannsynligvis også at Apple må gjøre noe med støtten for Apple Pencil, siden iPad i dag kun støtter Apples førstegenerasjons skjermpenn - som jo lades nettopp i Lightning-porten.

Mindre overraskende er det at iPad ifølge 9to5Macs kilder vil få oppgradert systembrikken - nærmere bestemt fra A13 Bionic til A14 Bionic. Det bringer den på linje med forrige generasjon iPad Air og iPhone 12. Nettstedet melder også at modellen med modem vil få støtte for 5G.

9to5mac traff for øvrig med sin spådom tidligere i år om at iPad Air ville bli lansert i ny versjon med M1-brikken. Det skjedde i mars.

Ryker Lightning-porten i år? Ting kan tyde på det.

Større skjerm?

Skjermstørrelsen ser også ut til å kunne bli økt. 9to5Macs kilder sier nemlig at innstegs-iPaden vil få samme skjermoppløsning som dagens iPad Air (1640 x 2360), som har en skjerm på 10,9 tommer. Det er noe større enn «vanlige» iPad, som har 10,2 tommer og 1620 x 2160.

9to5Mac mener derfor at man kan forvente en økning til 10,5 eller helt opp til 10,9 tommer, men at mer avanserte funksjoner som bredt fargerom med DCI-P3-støtte og høyere lysstyrke vil være forbeholdt de mer påkostede iPad-modellene.

Et spørsmål blir derfor om Apple vil fortsette med sitt etter hvert eldgamle iPad-design, eller om modellen endelig vil oppdateres til et mer oppdatert utseende. Selv iPad mini har jo fått det «moderne» Apple-designet med mindre skjermrammer og mer firkantede former.

Tidligere i år spådde de såkalte Display Supply Chain Consultants at iPad ville få en redesign i år, og også at nettbrettet ville få en ny skjermstørrelse - uten å si noe om den ville være større eller mindre enn i dag.

Apple har lansert de tre siste iPad-generasjonene sine midt i september, og tirsdag har pleid å være dagen. Enkelte peker derfor på 13. september som en mulig lanseringsdato - muligens sammen med iPhone 14.

