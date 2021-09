WSJ: Facebook har en hemmelig VIP-avdeling for kjendiser og politikere

Millioner av brukere får ifølge The Wall Street Journal spesialbehandling.

Facebook har et hemmelig program kalt XCheck - eller kryssjekk - som gjør at kjendiser, politikere og andre spesielt utvalgte slipper unna moderering. Det melder avisen The Wall Street Journal, og avsløringen har nå blitt gjengitt i en rekke medier.

Stikk i strid med egne uttalelser om at alle behandles likt, har altså Facebook tilsynelatende et system som gjør at mektige og velstående personer ikke spiller med de samme spillereglene som andre brukere.

De fleste Facebook-brukere kan risikere å få fjernet innholdet sitt, eller stengt kontoen permanent, hvis Facebooks innholdsmoderatorer finner at innhold bryter med deres interne regler.

For XCheck sine brukere blir derimot innholdet liggende på Facebooks plattformer før det blir omdirigert til et annet modereringssystem. Fremfor tilfeldige moderatorer eller AI-teknologi består moderatorene da av en gruppe fulltidsmoderatorer som er bedre trent enn de fleste andre, skriver CNBC.

I praksis skal dette ha ført til handlinger som ellers ville ført til utestengelse, enten ble ignorert eller oversett.

Vet ikke at de er hvitelistet

VIP-gruppen bestod i 2020 av hele 5,8 millioner brukere, kommer det frem i rapporten.

Ifølge Gizmodo har modereringsprosessen for XCheck-gruppen gjort at disse millioner brukerne i praksis er beskyttet mot å gjennomgå den omfattende modereringen andre må gjennom. Og således kan de i større grad slippe unna med å poste feilinformasjon, trakassering og annet skadelig innhold.

Før han mottok en 2-års suspensjon fra plattformen, var eksempelvis Donald Trump en del av denne eksklusive gruppen, hevder Wall Street Journal. Det samme gjelder fotballspilleren Neymar, som i 2019 postet nakenbilder av en dame som anklaget ham for voldtekt. XCheck forhindret da moderatorer fra å kunne fjerne bildene umiddelbart og var tilgjengelig for den gang 56 millioner Facebookbrukere står det i rapporten, gjengitt av CNBC.

Andre mottagere av disse privilegiene inkluderer angivelig blant annet Donald Trump Jr. og Senator Elizabeth Warren. De fleste vet derimot ikke om at der hvitelistet.

Hvitlisting fases ut

Flere medier har forsøkt å få en kommentar fra Facebook, men blitt videresendt til deres talsperson, Andy Stone, sin tweet-rekke. Der skriver Stone at XCheck er ment som en ekstra sikkerhet, hvor utvalgte sider og innhold gjennomgår grundigere undersøkelse enn andre, for å forsikre seg om at de følger eget regelverk.

En talsperson har uttalt til The Wall Street Journal, gjengitt av CNBC, at hvitlistingen er på vei til å bli faset ut.