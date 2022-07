Facebook lanserer «Feeds» - gjør det lettere å se venners innlegg

Viderefører Instagram-endring også til hovedappen.

Den nye Feeds-oversikten på Facebook lar deg kun se venners innlegg og innlegg fra sider og grupper du følger.

Irriterer du deg over alt det tilsynelatende tilfeldige innholdet du får servert i Facebook-feeden din? Det kan det bli en bedring på nå.

Facebook lanserer nemlig en ny fane kalt «Feeds», varsler Facebooks morselskap Meta torsdag. I Feeds-fanen skal du kun finne innhold fra venner, favoritter, sider du følger og grupper du er medlem i, og ikke noe «foreslått innhold», Reels eller andre potensielt forstyrrende elementer.

Samtidig omdøper de dagens startskjerm til Home (Hjem), og hit tvinges du fortsatt hver gang du åpner Facebook-appen. Det finnes dermed ingen mulighet til å gjøre Feeds-skjermen til standardskjerm for Facebook - og byttet betyr nok også at du får servert enda mer «anbefalt» innhold i den vanlige Facebook-flyten.

Slik ser Feeds ut på Android-telefoner.

Kronologisk rekkefølge

Endringen er i praksis lik den Meta gjorde for søstertjenesten Instagram nylig. Også der fikk man anledning til å velge en kronologisk liste over poster fra kontoer man følger i stedet for den vanlige Instagram-feeden - og samtidig fikk man mer anbefalt innhold i hovedflyten.

– En av de mest etterspurte funksjonene for Facebook er å sikre at folk ikke går glipp av venners innlegg. Så i dag lanserer vi en Feeds-fane hvor du kan se innlegg fra venner, grupper, sider og mer separat - i kronologisk rekkefølge. Appen vil fortsatt åpne seg til en personalisert feed i Hjem-fanen, hvor vår oppdagelsesmotor vil anbefale innholdet vi tror du vil bry deg mest om. Men Feeds-fanen vil gi deg en måte til å tilpasse og kontrollere opplevelsen enda bedre, skriver Meta-sjef Mark Zuckerberg i et innlegg.

Utrullingen av Feeds starter i dag, melder Facebook. I Android-versjonen av appen ligger faneoversikten på toppen, mens iOS-versjonen har fanene i bunn. Denne oversikten endres etter hvilke faner du bruker mest, men om du liker Feeds kan du også velge å låse den fast slik at den alltid er der.

Oppdateringene skal rulles ut globalt i løpet av den neste uken, ifølge Meta.