Instagram går tilbake på endringer: - Vi har lært mye

Brukere likte ikke videoer og bilder som tok opp hele skjermen.

Instagram introduserte endringer for å konkurrere med TikTok, men det gikk ikke helt etter planen.

I mai varslet Instagram at de ville introdusere et nytt design for hovedfeeden i tjenesten sin, der videoer og bilder nå ville ta opp hele skjermen – akkurat som hos konkurrenten TikTok. Nå melder imidlertid Platformer om at Instagram angrer på disse endringene, og vil reversere dem.

I et intervju med Instagram-sjef Adam Mosseri kommer det frem at brukere har gitt svært negative tilbakemeldinger til endringene, til tross for at det har vært tilgjengelige i kun et par uker.

– Vi trenger definitivt å ta et stort steg tilbake og tenke nytt rundt dette. Vi har lært mye, og vil komme tilbake med nye idéer og versjoner, sier Mosseri.

Kjendiser i front for reversering

Adam Mosseri, Instagram-sjef.

Fullskjermendringen gjorde i praksis Instagrams hovedfeed identisk med Reels-feeden, og formatet ble også et «høyere» 9:16-format som prioriterte skjermformatet til mobiltelefoner og nettbrett heller enn datamaskiners typiske 16:9-skjermer.

Dette ble av mange tolket som et direkte stikk til konkurrenten TikTok, som i løpet av kort tid har blitt en massiv utfordrer for mer etablerte aktører som Facebook og Instagram. Spesielt unge brukere vier nå mye tid til videodelingsappen, noe rivalene merker ved at deres tjenester brukes mindre eller vokser saktere.

Det er derfor ikke veldig rart at Instagram ønsket å være med på den nye trenden – men det ser ut til å ha fått motsatt effekt. Mange store brukere har også vært høylytte om sin frustrasjon på Instagram selv, blant annet posten under (som også ble videredelt av superkjendisen Kylie Jenner):

Også på Twitter har flere delt sine tanker og frustrasjoner, både om det nye formatet og også om andre endringer:

I tillegg til det nye formatet la nemlig Instagram også inn mer reklame og reduserte mengden innhold du så fra vennene dine. Brukere har også klaget over økt volum uten deres samtykke. Det samme ser ut til å skje på Facebook i disse dager, med en økning av «foreslått innhold» i hovedfeeden.

Dette står i sterk kontrast til det Instagram-sjefen ville oppnå da han først omtalte de planlagte endringene tilbake i 2021, via en egen Instagram-video:

Mosseri: – Våre data tilsier at dette var et feilsteg

Instagram-sjefen vedgår også at endringene var et stort feilsteg, og ikke bare fordi folk og kjendiser klager på den nye brukeropplevelsen. Selskapets interne data tilsier nemlig også at det hele har vært negativt for Instagrams inntekter og datastrøm.

– Våre data støtter opp om klagene vi har hørt, sier Mosseri.

Samtidig understreker han også at stegene tilbake selskapet tar i dag ikke betyr at de ikke vil endre seg i fremtiden, for verden er i endring. Instagram møter stadig sterkere konkurranse fra TikTok og andre sosiale medier, og spesielt et større fokus på videoinnhold gjør seg mer og mer påtrengende.

I mellomtiden reduserer selskapet mengden anbefalte poster og reklame som vises, men kun midlertidig. Mosseri sier også at de har et mål om at når noe nytt som du ikke følger eller ikke har bedt om i feeden din, så skal det være av «høy kvalitet» og «kun være bra»:

– Du skal bli oppløftet og glad av å se noe nytt. Og det tror jeg ikke er det som skjer akkurat nå, så vi vil ta et steg tilbake og bli bedre på både algoritmene og anbefalingene våre. Og så – når vi er blitt bedre – kan vi starte å vokse igjen.

