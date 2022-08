Logitech og Tencent går sammen om håndholdt spillmaskin

Med hovedfokus på strømming.

Logitechs gaming-merkevare Logitech G og Tencent Games inngår partnerskap om en håndholdt spillmaskin.

Logitech og Tencent varsler at de inngår et partnerskap om å lansere en håndholdt, nettskybasert spillmaskin senere i år.

– Den nye enheten vil støtte flere nettskyspill-tjenester, og begge selskapene jobber med Xbox Cloud Gaming- og Nvidia Geforce Now-teamene, slik at gamere kan spille AAA-spill når de er borte fra sin konsoll eller PC, skriver selskapene i en pressemelding.

Steam Deck-konkurrent

Logitech er kanskje mest kjent for mus, tastatur og gaming-hodetelefoner, mens Tencent Games er en del av det enorme kinesiske Tencent-konsernet, som er verdens største selskap i spillbransjen om man regner etter investeringer - og som blant annet kjøpte opp norske Funcom i 2019.

Noen skisse eller annet av den mystiske enheten har selskapene foreløpig ikke sluppet, men det er ikke veldig vanskelig å se for seg at den vil bli en konkurrent til Valves Steam Deck - i praksis en liten håndholdt PC med støtte for det aller meste av spill på Steam-plattformen.

Steam Deck er en håndholdt gaming-PC med skjerm på sju tommer.

Kun strømming

Men der Steam Deck har lokal maskinvare til å kjøre spillene, vil altså selve spillene på den kommende Logitech- og Tencent-enheten kjøres i nettskyen og i praksis strømmes til enheten.

Det krever langt mindre av maskinvaren, og vil i praksis plassere enheten et sted mellom Steam Deck og en mobiltelefon med litt avansert gamingtilbehør.

Steam Deck er for øvrig ikke tilgjengelig i Norge i skrivende stund, men Valve lovet nylig at alle forhåndsbestillinger i USA skulle leveres i løpet av 2022. Det kan kanskje bety at det er en åpning for en bredere lansering etter hvert.

Asus’ ROG Phone-serie er et eksempel på en mobiltelefon med ekstra gamingfokus. Med riktig tilbehør kan den sannsynligvis gjøre mye av den samme nytten som den kommende enheten fra Logitech og Tencent - om enn med veldig bred skjerm.

Ulempen med nettskybasert spilling er vanligvis at responstiden normalt vil være større enn om du kjører spillet lokalt, takket være tiden det tar å sende signalet frem og tilbake fra serverne. Det gjør det mindre egnet til spill som krever rask reaksjon og kjappe bevegelser, typisk førstepersonsskytere og liknende.

– Som en av de ledende globale plattformene for spillutvikling, -utgiving og -drift har Tencent Games vært helt i front på innovasjon, og det var grunnen til at vi inngikk partnerskap med dem. Som en som vokste opp med å spille videospill, er tanken om å kunne strømme og spille AAA-spill nesten hvor som helst veldig spennende, og vi kan ikke vente med å vise alle hva vi har jobbet med, sier Logitech G-sjef Ujesh Desai.

Ingenting øvrig er kjent om dimensjoner, funksjoner eller pris, men selskapene lover altså lansering senere i år.

Les også Asus ROG Phone 6 : Gamingtelefonen imponerer