Ny TikTok-funksjon: Kan filtrere bort det du ikke vil se

FILTRERE: Hva vil du helst fjerne fra «For You»-siden? Nå kan triggere, fobier og temaer som kjeder deg velges bort.

Får du opp videoer av ting du virkelig ikke er interessert i på TikTok? Nå kommer løsningen!

TikToks algoritmer er smarte, og skjønner som oftest hva vi ønsker å se på. Likevel bommer de en gang iblant. For eksempel er det kanskje ikke like interessant med oppussingsvideoer, når du er ferdig med eget oppussingsprosjekt.

For undertegnedes del dukker det altfor mange frosker opp på «For You»-siden. Det er det forhåpentligvis slutt på nå.

TikTok ruller nemlig ut en ny funksjon.

– For å gi brukerne flere måter å tilpasse seeropplevelsen på, lanserer vi et verktøy som folk kan bruke til å automatisk filtrere videoer med ord eller emneknagger de ikke vil se fra «For You»- eller «Follow»-siden, melder TikTok i en pressemelding.

TIKTOK: Nå blir det lettere å sortere bort det du ikke ønsker å få opp på TikTok.

Mindre problematiske videoer

Samtidig skriver TikTok at de jobber med måter å sørge for at man ikke får for mye av innhold som kan være problematisk å se ofte. Dette inkluderer temaer som slanking, ekstrem trening, tristhet og lignende.

– Vi har alltid som mål å forbedre TikTok-opplevelsen og forbedre sikkerhetssystemene våre slik at samfunnet vårt kan få enda mer glede av det de liker, sier Tracy Elizabeth, leder for Issue Policy i TikTok i pressemeldingen.

– Vi forstår at det kan være noe innhold som ikke alle er komfortable med, og innføringen av innholdsnivåer vil bidra til å redusere sannsynligheten for at tenåringer blir eksponert for innhold som ikke er passende for dem, sier Elizabeth videre.

