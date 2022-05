Dyson sier de jobber med roboter som kan rydde opp hjemme hos deg

Lansering? «En gang i fremtiden».

Altså, å dekke på bordet selv er bare så 2025.

Når du hører navnet Dyson tenker du nok aller først på en støvsuger eller håndtørker. Men fuglene vet at det er et firma som også står bak en del snodige ting, som en grisedyr bordlampe og ikke minst Dyson Zone – et par støydempende hodetelefoner med et personlig luftfiltreringssystem.

Endelig slutt på gammelt popkorn i sofaen?

Men det ikke så mange har fått med seg er at det britiske firmaet også bruker mye ressurser på å forske på og investere innen robotteknologi og kunstig intelligens.

Nei, vi har ikke sett så mye praktisk komme ut av det enn så lenge. Jo, en robotstøvsuger som kan gå i trapper er sikkert kjekt, men kjenner vi Dysons priser vil det være rimeligere å ha en i hver etasje i stedet.

Ifølge Dyson selv, som nylig kom med en skrytemelding om nettopp sin interesse rundt roboter, snakkes det samtidig om at de forsker på ting som minst ligger ti år frem i tid.

Robotarmer som kan rydde

Så det er fullt lov å le av den tilhørende videosnutten, som etter sigende skal vise noe av det Dyson forsker på innen robotteknologi rettet mot hjemmet. Vi får blant annet se en robotarm som kan plukke opp leker fra gulvet og legge i en kasse, en robotarm som kan dekke på et bord og en robotarm som kan kartlegge og støvsuge en sofastol.

Akkurat det siste der kunne kanskje faktisk vært noe, men for tiden ser det ut til at en slik robot tar omtrent like stor plass som selve stolen. Likevel – den kan i det minste gjøre noe som ikke vår nåværende robotstøvsuger er i stand til.

Hvis hjemmet skal fylles opp av roboter med armer må de faktisk være trygge å ha i hus.

Ett av forskningsområdene til Dyson er altså muligheten for å bruke mer avanserte roboter i vanlige hjem. Men dette betyr at roboten må være trygg for sine omgivelser. Det vil si at den må være god til å tolke og «forstå» miljøet rundt og hele tiden kunne tilpasse seg.

Dette blir spesielt viktig i et hjem som også befolkes av mennesker og dyr.

Musk vil ha en Tesla Bot

Dyson er for øvrig ikke den eneste som ser på muligheten for å ha noe annet enn rullende roboter som rekker oss til anklene der hjemme. I fjor høst kunne tross alt Elon Musk fortelle om at han drømte om en «Tesla Bot» som bruker selskapets bilteknologi til å navigere.

Sånn sett ser det ut til at både Musk og Dyson er enige i at bruk av mer avanserte roboter i et menneskelig miljø krever langt bedre sensorer og kunstig intelligens enn det som i dag sitter i den gjennomsnittlige robotstøvsugeren.

Med planer om å ansette nærmere tusen ingeniører innen robotteknologi over de neste fem årene står det i hvert fall ikke på ambisjonene til Dyson, men trolig må vi se langt etter en robotbutler på noen år ennå.

Det vi på den annen side kan håpe på er at noen av oppdagelsene kjappere kan finne veien til andre produkter som kan dra nytte av det.

