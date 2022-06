Nyhet Alt nytt i MacOS Ventura

Apple vil passordene til livs med MacOS Ventura

Mye nytt ble avslørt.

MacOS Ventura har fått nytt navn, og en rekke nye funksjoner.

Finn Jarle Kvalheim

MacOS-oppdateringene gir som regel store mengder nyheter til både Macer og Apple-utstyr som er koblet til, så som Watch og iPhone.

Denne gangen er det kanskje ønsket om å ta knekken på passord som er den mest spennende nyheten. Men under årets WWDC var det også tydelig at Apple ønsket å gjøre datamaskinene sine likere de mobile enhetene.

Her kom for eksempel søkefunksjoner og multitasking som minner om det du får i en iPhone eller iPad.

Ny vindusstyring

Stage Manager gjør det lettere å veksle mellom et hav av ulike apper samtidig.

Den nye funksjonen for veksling mellom apper har fått navnet «Stage Manager», og vil være å finne på både MacOS og iPadOS. Her kan du veksle mellom ulike apper - frem og tilbake, uten å måtte gå via oppgavelinjen. Apper kan grupperes sammen og byttes.

Det hele oppleves litt som en slags «mobilifisering» av desktopen, slik at du slipper å holde oversikt over vinduene dine på den samme måten som før.

Spotlight

Spotlight har blitt smartere. Akkurat som på mobilen kan søkefunksjonen nå søke etter innhold i bilder. Søker du etter katter, hunder eller biler kan funksjonen finne bilder og video som inneholder det.

Dette kan allerede både iOS og Android, men nå kommer løsningen altså til MacOS.

Nye funksjoner i e-post

Du kan nå time e-postene dine slik at de automatisk sendes på et tidspunkt du ønsker. Dermed slipper du at mottakeren ser at du hadde Einstein-idéen din klokken 3 natt til søndag.

Du kan også angre på sending, slik du har kunnet i årevis i Googles Gmail-tjeneste.

Forbedret nettleser

I nye Safari kan du dele tabs med venner, slik at du for eksempel kan gjøre research på nettet med folk du kjenner. Dermed har alle den samme gruppen nettleservinduer oppe, og kan bla gjennom dem sammen.

Passkey skal erstatte passord

Apple mener Passkey skal erstatte passord. Den lager en unik påloggingskode med utgangspunkt i biometriløsninger som ansikt eller fingeravtrykk.

Passkeys skal erstatte passord for alltid, ifølge Apple. Fremfor å måtte skrive ned et passord skal Passkey la deg lagre et «passord» som kun er knyttet til enten fingeravtrykket eller ansiktet ditt, altså biometrien din, som lagres lokalt på enheten du bruker. Passordet» opprettes unikt på din egen datamaskin eller mobiltelefon, og de synkroniseres mellom Mac, iPhone, iPad og Apple TV.

Passkey er dessuten et samarbeid med FIDO-alliansen som er kjent for å jobbe med sikkerhet og loginløsninger, og også Samsung og andre har jobbet med denne alliansen for ting som ansikts- og fingeravtrykkslåser.

Under demoen på WWDC viste Apple hvordan Passkeys blir sikkerhetskopiert i iCloud Keychain på tvers and enheter, og hvordan man for eksempel kunne logge på en tjeneste ved hjelp av bare ansiktet.

Apple bedyrer også at dette vil fungere for deg som jobber med andre enheter enn bare Apple-dingser også. Sitter du og jobber på en PC og skal logge inn et sted vil du kunne scanne en QR-kode på skjermen, som lar deg bruke Touch ID eller Face ID på iPhonen eller iPaden din for verifisere deg selv.

Både Microsoft og Google jobber også med lignende tiltak for å bli kvitt tradisjonelle passord.

Apple sier for øvrig at «veien videre fra tradisjonelle passord vil være en reise». Med andre ord: Det kommer ikke til å skje umiddelbart. Men det er i hvert fall et interessant steg i riktig retning.

Forbedret grafikk med Metal

Metal er Apples svar på Direct X i Windows. Grafikkløsningen har blitt betydelig oppdatert i nye MacOS, og skal jobbe vesentlig raskere. Dermed loves det enda bedre grafikk i MacOS. Det kommer forøvrig oppå den lovede ytelsesøkningen som de nye Apple M2-brikkene lover.

Lar deg bruke iPhone som webcam

En funksjon mange benyttet da Covid-pandemien sendte alle på hjemmekontor var muligheten til å bruke mobilen som webkamera. Dette var imidlertid ikke offisielt støttet av Windows eller MacOS. Nå tar Apple tak i det.

Med Continuity-systemet som kobler sammen Mac og iPhone blir det lett å bruke iPhone som webkamera for Mac-en, slik at du får et vesentlig bedre kamera enn før.

Her kan du få ting som scenebelysnings-funksjoner og uklar bakgrunn rett fra kamerasystemet på mobilen som fra før har avstandssensorer laget for å gi portrettfunksjoner.

Også løsningen som gjør at kameraet «følger deg» når du beveger deg foran telefonen hører med.