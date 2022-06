USA vil følge EU: Ønsker like ladere på alt

Tidligere denne måneden fattet EU vedtak om at mobiltelefoner og andre typer forbrukerelektronikk skal bruke USB-C som ladeinngang fra og med 2024. Nå ønsker USA å gjøre som EU.

Det er ifølge Techradar flere demokratiske senatorer som har gått inn for at USA skal følge EUs vedtak, og kreve at smarttelefonprodusenter anvender den samme ladekabelen.

I et brev til USAs handelsminister Gina Raimondo, skal senatorene Ed Markey og Elizabeth Warren hevde, med støtte fra uavhengige Bernie Sanders, at en lovgivning lik vedtaket i EU vil være en fordel for forbrukerne, og ikke minst bidra positivt på miljøet.

– Vi kan ikke la forbrukerelektronikkindustrien prioritere proprietær og uunngåelig foreldet ladeteknologi fremfor forbrukerbeskyttelse og miljøhelse, står det i brevet.

EU-vedtaket gjelder blant annet mobiltelefoner, nettbrett, lesebrett, digitalkameraer og flere andre typer elektronikk, men ikke bærbare datamaskiner. Angivelig skal forbrukerne kunne spare til sammen 250 millioner euro i året, og forhindre 11.000 tonn e-avfall som følge av EU-vedtaket.

Dermed kan det se ut til at Apple tvinges til å slutte med sine proprietærladere, også i USA.

Apple uenig i EUs vedtak

Særlig Apple har vært motstander av den felles ladestandarden som EU vedtok, og uttalte at dette ville forhindre innovasjon og bidra til forsøpling.

Apples proprietære ladekontakt Lightning har vært i bruk siden 2012, og var på den tiden en spennende utfordrer til Android-verdenens micro-USB, blant annet ved å kunne plugges inn begge veier. Siden den gang har Apple brukt den i både iPhoner, iPader, hodetelefoner og ladeetuier. I løpet av de siste årene har de imidlertid byttet til USB-C-port i nærmest alle iPader, bortsett fra én modell.

Da EU-parlamentets kommisjonær Thierry Breton tidligere denne måneden ble forespurt om den nye lovgivningen rettet seg direkte til Apple, ble dette avvist.

– Reglene gjelder for alle og enhver. Det er ikke vedtatt mot noen. Vi jobber for forbrukerne, ikke selskapene, og vi må gi disse selskapene regler; regler som er klare for å komme inn i det indre marked, forklarte Breton.