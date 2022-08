Brukte kunstig intelligens til å finne 20.000 «glemte» svømmebasseng

Å bruke datamaskiner til å kryssjekke opplysninger er et gammelt byråkratisk triks – og en av grunnene til at organer som Datatilsynet er såpass viktige.

Men i Frankrike har styresmaktene tatt hele kontrolleringsoppgaven til et nytt nivå, takket være kunstig intelligens (AI) og offentlig tilgjengelige luftfoto.

Ifølge avisen Le Parisien (via The Verge) har nemlig de franske skattemyndighetene brukt ekspertise fra Capgemini og Google til å hente inn nærmere ti millioner euro – omtrent hundre millioner kroner – i ekstra skatter.

Dette har de klart kun ved å bruke AI for å finne private svømmebasseng som ikke var rapportert inn til de rette myndigheter.

Saken er nemlig at fransk eiendomsskatt ser ut til å regnes ut fra utleieverdien, og da kan det fort være noen euro å spare på å ikke fortelle øvrigheten om at man nettopp har noe litt mer fjongt enn et plaskebasseng i bakgården.

Men stort sett er svømmebasseng enkle å se fra luften. Så en korrekt skrudd datamaskin vil kunne oppdage et svømmebasseng på et luftfoto og så kryssjekke dette med opplysninger i aktuelle skatte- og eiendomsregistre.

Over 20.000 basseng – hittil

Prosjektet, som skal ha pågått i nærmere ett år, har enn så lenge kun tatt for seg 9 av 96 områder i Frankrike. Likevel skal det ha blitt oppdaget 20.356 uregistrerte svømmebasseng ifølge det franske skattekontoret (DGFiP).

En av grunnene til det høye antallet mistenkes å være at en del huseiere har brukt tiden med pandemi, reiseretriksjoner og hjemmekontor til å gjøre tilværelsen hjemme litt bedre. Vi skal heller ikke glemme at store deler av kontinentet har nådd rekordhøye sommertemperaturer de siste årene, og da kan det være veldig kjekt med et basseng.

Men fra kemneren er det som kjent ingen kjære mor, og fra «Le Fisc» – som skattevesenet i Frankrike visstnok også kalles – er det nå planer om å utvide søket til hele landet. I hvert fall den europeiske delen. Da regner de med å kunne hanke inn ytterligere 40 millioner euro i unndratt skatt.

Lærte etter hvert

Tidlig i prosjektet skal for øvrig datamaskinen ha tatt feil i nesten tretti prosent av tilfellene – solcellepaneler kunne for eksempel ligne litt på svømmebasseng – men AI-en har blitt bedre med tiden.

Faktisk er prosjektet såpass vellykket at den franske skatteetaten også ønsker å bruke AI for å se etter ulovlige påbygg eller annekser.

Hvorvidt norske skattemyndigheter eller kommuner har vurdert det samme, vet vi ikke. Men at teknologien åpner for en del muligheter – i tillegg til å ta svømmebassengskatteunndragere – er det ingen tvil om.

