Nå blir det helt slutt på Ethereum-mining

Datoen er satt for kryptovalutaens neste fase.

En stund har man kunnet tjene penger og kryptovaluta ved å grave etter Ethereum med grafikkort. Fra september blir dette helt umulig.

Organisasjonen som står bak verdens nest største kryptovaluta, Ethereum, melder at de har satt en dato for «The Merge». Hendelsen som vil ta valutaen inn i sin neste, viktige fase, og som avisen The Guardian skriver kan endre kryptovaluta for alltid.

Overgangen skal starte 6. september, og være fullført en gang mellom 10.–20. september.

I praksis betyr overgangen at det blir helt slutt på å kunne grave – eller «mine» – etter Ethereum. Både med grafikkort og såkalte ASICS, som er spesialiserte datamaskiner bygget kun for dette formålet.

Gjør Ethereum mye «grønnere»

Slutten for gravingen er likevel bare en konsekvens av de underliggende endringene som skjer i Ethereum-nettverket nå.

Med The Merge går nemlig Ethereum fra å være et såkalt «proof of work»- til et «proof of stake»-nettverk.

Begge er måter å validere transaksjoner på nettverkene. Men overgangen betyr at transaksjoner ikke lenger vil bekreftes ved hjelp av andres datakraft. I stedet vil transaksjoner valideres av at personer låser betydelige Ethereum-formuer og stiller disse til disposisjon for validering på nettverket.

Ved å låse formuen mister man insentivet til å forsøke å påvirke nettverket negativt, da ens egen formue vil tape seg i verdi. Desto flere som låser ned Ethereum, og med det viser at de har tro på nettverket, jo mer attraktivt og sikkert skal nettverket i teorien bli.

Allerede har flere enn 415.000 personer låst ned 32 Ethereum, som er minimumsbeløpet for å bli en validator. I dagens verdi utgjør dette 531.000 kroner hver.

Overgangen vil ifølge Ethereum Foundation gjøre Ethereum 99,5 prosent mer energieffektivt, og til en av de «grønneste» kryptovalutaene i verden.

En mye brukt innvending mot kryptovaluta har lenge vært at nettverkene deres sluker avsindige mengder energi, ettersom datamaskiner verden over stadig har måtte bli flere og kraftigere for å validere transaksjoner før andre og slik få lov til å ta en liten avgift. Dette fenomenet er det som er kjent som «mining».

Kunne tjene over 100 kroner i døgnet

Mining har de siste årene først og fremst blitt assosiert med Ethereum, ettersom denne kryptovalutaen har vært mulig å «mine» med helt alminnelige grafikkort.

Nettverket har også vært ekstremt populært, særlig ettersom mange har bygget desentraliserte applikasjoner som kjører på toppen av det. På det meste kunne det gi inntekter på over 100 kroner i døgnet for de som lånte ut datakraften fra et kraftig grafikkort til å validere transaksjoner og være med på å holde nettverket oppe for alle som var avhengige av det for overføringer eller applikasjoner.

Lønnsomheten ved mining har de siste par årene bidratt til en stor grafikkortkrise, med stor mangel på kort for PC-spillere, samt skyhøye priser. To år etter lanseringen av siste generasjon grafikkort er prisene fremdeles høyere enn de burde være. Til tross for at minning ikke har vært lønnsomt på mange måneder, og nå snart altså blir enda mindre attraktivt.

I løpet av høsten planlegger både Nvidia og AMD å lansere en ny generasjon med kraftigere grafikkort. Samtidig har forhandlere og butikker mange «gamle» kort igjen på lager til høye priser, og det blir spennende å se om dagens nyhet får noen innvirkning på prisene.

Ikke siste steg

The Merge har vært planlagt i mange år, men blitt forsinket flere ganger. Når overgangen er ferdig i midten av september begynner forberedelsene til neste fase for Ethereum. Selv om The Merge vil gjøre nettverket langt mer miljøvennlig, vil det fremdeles slite med at det ikke klarer å prosessere så mange transaksjoner som etterspørres. I neste fase er det nettopp effektivitetsproblemene og de medfølgende høye transaksjonsavgiftene brukerne må betale som skal løses.

Bitcoin, som er verdens mest populære kryptovaluta, vil på sin side holde fast på proof of work-nettverket.