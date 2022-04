Dårlig nytt for Call of Duty-juksere

Vanlige spillere blir usynlige, men ...

Hvis du blir tatt i å jukse blir vanlige spillere usynlige for deg. Men du forblir høyst synlig og dødelig for dem. La forfølgelsesvanviddet begynne.

Den pågående dragkampen mellom juksere og spillutviklere ruller videre. Denne gangen er det utviklerne bak Call of Duty som har et nytt påfunn på lur; vanlige spillere blir usynlige for jukserne, slik at jukserne kun ser hverandre.

Men prikken over i-en er at jukserne fortsetter å være synlige for alle, og dermed kan tas digitalt av dage av fiender de ikke ser i spillet. Det er BGR.com som skriver om den nye metoden.

Gjorde motspillerne udødelige

Call of Duty er forøvrig et spill som har har tradisjon for å tulle med jukserne. I februar meldte Activision, selskapet bak Call of Duty, at de gjorde de vanlige spillerne udødelige for spillere som ble oppdaget som juksere og klarte å påvirke spillet «i sanntid».

Løsningen som antakelig frustrerte juksere og moret legitime spillere i omtrent symmetrisk mengde ble omtalt som «Damage Shield».

Nå går selskapet altså ett steg videre, der jukserne ikke engang ser de legitime spillerne, og i tillegg lever på lånt tid til en legitim spiller ser dem.

Mange morsomme juksestraffer

Å gjøre livet surt for juksere har vært utviklermat gjennom tiår. Blant de minneverdige har du for eksempel Donkey Kong på Nintendo 64 som ble gradvis mer buggy og uspillbart etter hvert som spilleren jukset. Verdien av helsen sank også underveis.

I The Witcher var det mulig å sanke rikdom ved å kverke kuer om igjen og om igjen. En pause hver annen time gjorde at kuene fikk tid til å respawne, før du kunne skride inn og ta knekken på fjøsfeet for mer gull igjen. Dette ble oppdaget og endret slik at kyrne til slutt ble erstattet av et monster med langt høyere spillranking enn spilleren - dermed ble raskt slutt på moroa.

Enten du ser på Stanley Parable som spill eller digitalkunst, er det også litt artig at spillere som forsøkte å aktivere en fil som lot dem jukse ble teleportert til «The Serious Room» der de også ble presentert for «The serious ending.»

Flere artige jukseavstraffelser kan du for eksempel se i denne Quora-listen.