EU advarer Elon Musk etter Twitter-oppkjøp

– Det er regler som må følges.

Tesla-, SpaceX- og nå snart Twitter-Sjef Elon Musk.

Elon Musks nylige oppkjøp av Twitter har skapt reaksjoner av mange ulike slag, både negative og positive – men EU er ifølge Financial Times (betalingsmur) først og fremst bekymret for at Musks planer kan gjøre at Twitter bryter EUs regelverk.

EU-regelverket forbyr blant annet markedsføring mot mindreårige og spesifikke etnisiteter, politiske retninger, religioner og legninger. Det regulerer også hvor mye data selskap som Twitter må dele med EU, og fastslår at Twitter og andre sosiale medium må dokumentere arbeid med å slå ned på falske nyheter og feilinformasjon.

Ifølge Thierry Breton, en av EUs representanter for ting som angår EUs indre marked, må Musk være klar over at «det er regler som må følges». Samtidig ønsker han Musk velkommen som eier av Twitter og til det europeiske informasjonsmarkedet.

Håper selv hans verste kritikere forblir på Twitter

Tesla- og SpaceX-sjef (og snart Twitter-sjef) Elon Musk har så langt ikke svart på EUs advarsler, men han har uttalt seg flittig om hvordan han ønsker å endre Twitter.

Det fremste målet med oppkjøpet skal ifølge Musk være å realisere plattformens potensial som en arena for ytringsfrihet, i ordets videste forstand.

I slutten av mars arrangerte Musk en avstemning på Twitter, med spørsmål om hvorvidt Twitter fulgte prinsippene for ytringsfrihet. Resultatet var et overveldende flertall på 70 prosent som svarte «nei». Musk fulgte da opp med et spørsmål om hva som burde bli gjort, og om det var behov for en ny plattform.

Siden har det siste blitt nokså irrelevant, i og med at han har kjøpt hele plattformen. Det store spørsmålet, og det EU er bekymret for, er hvordan han ønsker å endre Twitter. En del av kritikken Musk har rettet mot det sosiale mediet så langt har gått på sensur og regulering av ytterliggående ytringer, både generelt og politisk. Han ønsker at Twitter skal være et fristed der alle ytringer er tillatt.

Motargumentene har sitt dreiepunkt rundt hatytringer, rasisme, diskriminering og trakassering på Twitter, noe som mange mener ikke er ønskelig og som også EU altså har regelverk for å hindre. Et mer liberalt Twitter kan også føre til at mediet vil blokkeres i mer autoritære land der det ennå er tilgjengelig.

Mange politikere i USA er også kritiske, deriblant den demokratiske senatoren Elizabeth Warren, som har kalt oppkjøpet «farlig for demokratiet vårt»:

