Snapchat lager selfie-drone

Pixy kan ta av fra håndflaten og fly rundt deg mens den sanker bilder og video av det du holder på med til sosiale medier.

Meldingstjenesten Snapchat har lansert en gul drone som flyr avsted fra håndflaten din mens den filmer deg. Etter å ha flydd i ett av seks forhåndsinnstilte mønster rundt deg lander dronen på hånden igjen. I prosessen overfører den bildene av deg trådløst til mobilen.

Bildene fanges både i høyde- og breddeformat slik at du skal kunne dele dem på alle tjenestene dine, og ikke bare på Snapchat.

Dronen ser kanskje mest ut som en badeleke, og er døpt Pixie. Den lille gule plastsaken koster 230 dollar, eller 2150 kroner, når den kjøpes i USA eller Frankrike.

Laget for å være enkel

Dronen skal kunne fullføre fem til åtte flygemønster av de seks innebygde modusene før batteriet er flatt.

Modusene er imidlertid ikke helt satt i stein, for du kan endre både varighet og avstand per gang den flyr avsted i innstillingene. Skrur du både videolengde og avstand fra deg til maks drar det mer strøm fra batteriet. Du kan også velge om dronen skal ta bare stillbilder eller video.

Enkelhet sies å ha vært målet med dronen, så måten du velger flygemønster på er ved en liten skruknott oppå dronen, før du sender den avgårde fra håndflaten din.

Samler gode egenskaper

Svært lite ved konseptet Pixy er helt nytt. Droner som kan ta av fra håndflaten har vært markedsført tidligere, og både store og små dronemodeller har typisk «følg meg»-funksjoner der de kan fly etter deg - enten i ren følgemodus eller sirkle omkring deg for å ta bilder.

Men mange av alternativene er vesentlig dyrere. Noen er større og ikke alle gir inntrykk av å være enkle. Snapchat Pixy ser ut til å samle mange viktige egenskaper ved disse konseptene i ett produkt.

Den fremstår også som så liten at du bør slippe å ha noen form for dronelisens for å fly den de fleste steder. Der går det en grense ved 250 gram, en grense som blant annet DJI Mini-serien sniker seg under med sine 249 grams vekt. Men det er en langt mer kapabel drone som koster det dobbelte av Snapchat Pixy.

Kan kjøpes i større pakker

Dronen kan kjøpes alene eller i litt større pakker med tilbehør, der en ekstra batterilader og en halsstropp til å bære den i følger med. Du kan også kjøpe løse batterier til den.

Uten den doble batteriladeren kan du eventuelt lade opp dronen via USB-C-porten som er bygget inn. Snapchat hevder at 80 prosent skal gå unna på 20 minutter, mens de siste 20 prosentene tar ett minutt per knepp.

Slik så tredje generasjon Snapchat Spectacles ut. Brillene har innebygde kamera for deling av ting du ser på.

Ikke første gang for Snapchat

Navnet Pixy lader til å være et ordspill basert på eventyrskapningene feer, eller «pixies» og kortformen av bilder - «pics» (or it didn’t happen). Tingeling fra Peter Pan er en fe, og kan lande og ta av fra håndflaten, slik også Snapchat Pixy kan.

Dette er ikke første gang Snapchat lanserer maskinvare. De har tidligere laget solbriller som kan filme omgivelsene rundt deg. De såkalte Snapchat Spectaclesene ble såpass populære at de har dukket opp i flere generasjoner, der den siste så langt dukket opp i fjor.

Overraskende og viral markedsføring med noen få utsalgssteder og eksklusivitet er også noe Snapchat har gjort med hell tidligere. De første Spectacles-modellene ble solgt i noen få salgsautomater utplassert på strategiske steder i 2016. Det dannet seg lange køer, folk solgte Spectacles dyrt på bruktmarkeder og automatene både flyttet seg og ble flere etter hvert.

Både drone og AR-briller har vært ryktet

Dronen kan ha vært i utvikling helt siden 2017, da Snapchat kjøpte Ctrl Me Robotics, et kinesisk droneselskap. I fjor ble det rapportert at de hadde brukt totalt 20 millioner dollar på planene.

Samtidig går ryktene om at Snapchat jobber med AR-briller. Utvidet virkelighet påstås stadig å være et viktig felt for Apple, og Facebook, for tiden kalt Meta, jobber fortsatt hardt med VR-opplevelser gjennom både Oculus og konsepter som Metaverse.

AR-briller virker som et naturlig steg for meldingstjenesten som har slått seg opp på kamerabriller i utgangspunktet.