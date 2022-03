Komplett med flere prisfeil: - I strid med regelverket

Tirsdag denne uken innrømmet Komplett å ha annonsert med uriktig rabatt for en ergonomisk stol på sine nettsider. Nå viser det seg at dette ikke var et enkelttilfelle.

Etter publisering av den første saken rant det inn tips fra Tek-lesere som hadde funnet flere mulige prisfeil hos Komplett. Det inkluderte alt fra produkter med en kortvarig prisøkning før et nytt «tilbud», til identiske stoler (bortsett fra logoen) som ble solgt til vidt forskjellige priser.

Kompletts kommunikasjonssjef Kristin Hovland

– Det er i strid med Kompletts kundeløfter og i strid med regelverket, så vi beklager nok en gang så sterkt vi kan, sier kommunikasjonssjef i Komplett, Kristin Hovland, etter å ha blitt konfrontert med en rekke eksempler.

Samme strategi: Prisøkning før umiddelbar prisnedgang

I tillegg til tips direkte til tips-e-posten vår, har det dukket opp en rekke eksempler på Reddit. I ett innlegg skriver trådstarter at vedkommende «fant en stol som gikk fra 200 % til 100 % pris i dag», med et bilde av en gamingstol som tilsynelatende har fått oppjustert prisen bare noen uker i forkant av «salget».

I et annet innlegg har trådstarter tatt en rekke skjermdumper av svært ulike produkter, fra en lampe brukt til streaming, til fryseskap og nødlader, hvor prisen skal ha blitt justert opp kort tid i forkant av salget.

Trådstarter viser også til et kjøleskap, hvor prisen ikke bare ble justert opp kort tid i forkant av salget, men hvor salgsprisen er høyere enn den var før prisjusteringen. Med andre ord, Komplett annonserer at du sparer 1000 kroner på å kjøpe kjøleskapet nå, men i praksis betaler du 1000 kroner mer enn den vanligvis koster.

I henhold til Forbrukertilsynets veileder må førprisen være reell for at man skal kunne markedsføre med en rabattert pris. Altså, den må ha hatt en førpris som har vært gjeldende over tid.

– Vi er i ferd med å rydde raskt opp i dette, fordi Komplett skal selvfølgelig forholde seg til lover og regler, medgir Hovland.

Forbrukertilsynet vurderer å ta opp sak

Forbrukertilsynet opplyser at de ikke tidligere har behandlet tilsvarende regelbrudd hos Komplett.

Bente Øverli, avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

– Men selv om vi ikke har tatt denne problemstillingen opp direkte med selskapet tidligere skal en stor aktør som Komplett være godt kjent med hvilke krav som stilles for salgsmarkedsføring, skriver Bente Øverli, avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet.

– Vi forutsetter at de nå gjennomgår sine rutiner og sørger for at salgsmarkedsføringen overholder kravene etter markedsføringsloven fremover. Vi vil følge nøye med fremover, og vil nå vurdere om vi skal ta opp sak på bakgrunn av dette som nå er kommet frem.

To helt like stoler til ulik pris

En annen årvåken Tek-leser sendte oss tips om at Komplett hadde to identiske stoler liggende ute, med ulike merker og med en prisforskjell på over 2000 kroner.

For 5999 kroner kan man kjøpe en gamingstol av deres egen merkevare Iiglo. Men nøyaktig samme stol selges for 3690 kroner, under navnet Svive Gemini.

Trykk og dra over bildet under for å sammenligne de to stolene.

Konfrontert med disse to stolene, er Hovland tydelig i sin tale.

– Dette er to like stoler, derfor skal dette også ryddes opp i ved å kompensere de kunder dette gjelder.

– Komplett skal selvfølgelig forholde seg til lover og regler

Denne beskjeden dukker nå opp på en rekke av produktene som har hatt en tvilsom prishistorikk.

Flere av produktene som ble løftet frem i Redditinnleggene er ikke lenger mulig å finne på Komplett. På flere av dem står det at de har utgått fra sortimentet, eller regelrett blitt slettet fra nettsidene til Komplett. I noen tilfeller forsvant de også fra Prisguiden sine oppføringer, på tross av at vi nettopp hadde funnet dem der.

– Etter at vi ble gjort oppmerksom på at det var flere tilfeller har vi valgt å deaktivere en del produkter for å få kontroll. Disse vil bli aktivert igjen når vi er trygge på at vi gjør det riktige, skriver Hovland, og opplyser samtidig om at de er i gang med å rydde opp.

– Vi har også ryddet opp internt, fordi vi tåler ikke å gjøre slike feil.

Har du sett lignende saker og vil tipse redaksjonen? Kontakt oss på tips@tek.no!