Snart kan du måtte betale ekstra om du deler Netflix-kontoen din med andre

Netflix ser ut til å slå ned på kontodeling. Nå tester de ut å ta ekstra betalt.

Deler du Netflix-kontoen din med kjæresten, familie eller venner som ikke bor under samme tak? Da kan det hende du etter hvert kan komme til å måtte betale Netflix noen kroner ekstra.

Strømmetjenesten er nemlig i ferd med å teste ut det å ta betalt for å legge til ekstra brukere på kontoen din, opptil to stykker som ikke bor sammen med deg.

– Forvirring

Foreløpig er testen forbeholdt Chile, Costa Rica og Peru, men Netflix skriver i en melding at de vil jobbe for å «forstå nytteverdien» av funksjonene i disse tre markedene før de gjør endringer i resten av verden.

Netflix påpeker at de hele tiden har gjort det enkelt å dele Netflix-kontoen sin, blant annet med separate profiler og muligheten til å strømme på flere skjermer samtidig på de høyere abonnementstrinnene.

– Mens disse funksjonene har vært enormt populære, har de også gitt litt forvirring om hvordan og når Netflix kan bli delt. Som et resultat deles kontoer mellom husholdninger - noe som påvirker vår evne til å investere i god ny TV og film for våre medlemmer, skriver Netflix.

Les: Vi får ikke nok betalt. Samtidig har den eventuelle endringen også en fordel, og det er at de to medlemmene du kan legge til begge vil få hver sin underkonto med eget passord, slik at du slipper å dele ditt.

Prisen per ekstra bruker er satt til 2380 peso i chile, 2,99 amerikanske dollar i Costa Rica og 7,9 peruanske sol i Peru. De to første tilsvarer cirka 27 kroner, sistnevnte omtrent 19 kroner.

Økte prisene

I tillegg til subkontoene vil Netflix teste en ny mulighet for å overføre profilinformasjon fra en konto til en annen eller til en underkonto. Det vil gjøre at du kan ta med deg visningshistorikken din, anbefalingene dine og «My List»-innholdet ditt videre.

Netflix økte for øvrig prisene i USA nylig. Innstegsplanen økte fra 8,99 dollar til 9,99, standardplanen fra 13,99 til 15,49 og premium-planen fra 17,99 til 19,99 dollar.

Her i Norge er prisene stadig uendret, med 89, 109 og 159 kroner for de tre planene - til tross for at prisene ble økt i Sverige så sent som i oktober. Der økte basic-planen fra 89 til 99 kroner, standardplanen fra 109 til 129 kroner og premium-planen fra 159 til 179 kroner.

I Norge har ikke prisene vært endret på over to år, og i januar 2020 var det kun det dyreste Netflix-abonnementet som ble satt opp i pris. Med andre ord: En prisøkning er nok ikke veldig langt unna i Norge heller - kontodeling eller ei.

Netflix også gjennom andre

Samtidig blir det i disse dager også mulig å få tilgang til Netflix gjennom andre plattformer.

Telia varslet eksempelvis nylig at de åpner for muligheten til å velge inn Netflix (standard-abonnementet med full HD og to samtidige strømmer) i TV-pakken sin. Det koster 50 poeng, som i praksis er hele startpakken du får for å velge kanaler utover de 18 kanalene som alltid er inkludert.

Her koster HBO Max 40 poeng og Viaplay 45 poeng, til sammenlikning.