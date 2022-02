Hevder neste års Call of Duty blir droppet

Call of Duty: Vanguard har fått en skuffende mottakelse, og neste års Call of Duty-variant ser derfor ut til å bli utsatt, ifølge Bloomberg.

Activision Blizzard utsetter Call of Duty-spillet som opprinnelig var planlagt for neste år, ifølge Bloomberg, som viser til anonyme kilder i selskapet.

Det vil i tilfelle være første år skytespillserien ikke får en ny utgave siden starten i 2003, altså på 20 år.

Beslutningen om å utsette spillet skal ha kommet som følge av skuffende salg av 2021-lanseringen Call of Duty: Vanguard.

Skeptiske brukere

Vanguard har eksempelvis en snittrating på 73 av 100 ifølge anmeldelsessamleren Metacritic, men brukerne har vært langt mer kritiske enn anmelderne: Her er snittkarakteren 3,6 av 10, med en slags konsensus om at Vanguard bare er mer av det samme, og ikke like innovativ som en del tidligere Call of Duty-spill. PC-versjonen har enda lavere brukerscore, med 3,3 av 10.

Skuffelsen har fått en del Activision Blizzard-sjefer til å tenke at de introduserer nye spill i serien for raskt. Avgjørelsen skal ikke ha hatt noe å gjøre med Microsofts oppkjøp av selskapet, ifølge kildene.

I stedet for et nytt hovedspill i serien neste år vil Activision Blizzard levere en strøm av innhold til en ny Call of Duty-tittel som lanseres senere i år og skal være en oppfølger i Modern Warfare-serien.

Gratisspill neste år

I tillegg vil det komme et nytt gratisspill i Call of Duty-franchisen neste år. Her skal også Treyarch, utvikleren som jobber med det utsatte 2023-spillet, bidra, ifølge Bloombergs kilder. Det forrige gratisspillet i Call of Duty-serien, Warzone, ble sluppet i 2020 og er fortsatt svært populært.

– Vi har en spennende liste av både premium og gratis Call of Duty-opplevelser for i år, neste år og videre. Vi ser frem til å dele flere detaljer når tiden er inne, skriver en Activision Blizzard-talsperson i en epost til Bloomberg.

