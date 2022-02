Advarer mot ny svindelmetode i Norge

– Typisk eksempel på sosial manipulasjon, sier NorSIS.

Uheldigvis får du ikke vite om det så lett som dette når det er personer med uærlige hensikter som ringer. Nå verserer det en ny type svindel hvor du blir ringt opp.

NorSIS - Norsk senter for informasjonssikring - ber nordmenn om å være oppmerksomme på en ny svindelmetode.

Svindelforsøket går ut på at du blir oppringt fra et tilsynelatende norsk nummer, men med ett siffer for mye.

Personen som ringer snakker engelsk og det kan høres ut som budskapet er spilt inn på forhånd, beskriver NorSIS.

Personen utgir seg for å være fra politiet eller en annen troverdig aktør og sier det er problemet med ID-kortet ditt. Deretter kommer et tastevalg for å få videre hjelp. Om du taster videre ender samtalen opp med en oppfordring om å taste inn personnummer eller kontonummer.

Både nettpatruljene i NorSIS og politiet har fått henvendelser om denne fremgangsmåten den siste uken, opplyser NorSIS i en pressemelding.

Sosial manipulasjon

– Det er viktig å ikke oppgi personopplysninger på denne måten. Politiet eller andre myndigheter i Norge eller utlandet vil ikke be om dette i en slik telefonsamtale, sier seksjonsleder Kjersti Rønholt ved politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3), Kripos.

Dette er et typisk eksempel på sosial manipulasjon, der kriminelle ofte spiller på følelser som frykt, fristelser eller tillit for å få deg til å utføre en handling, mener Karoline Hultman Tømte, leder for partnerskap og myndighet i NorSIS.

– I dette tilfellet spilles det på frykt for at sensitiv informasjon er på avveie. I tillegg utgir svindlerne seg for å representere en myndighet eller autoritet som de fleste har stor grad av tillit til. Mange kan også oppleve det som vanskelig å si nei til noen som utgir seg for å være fra myndighetene eller andre troverdige aktører, sier Tømte.

Dette er rådene

NorSIS har følgende råd om du blir utsatt for telefonsvindel.

1. Sjekk om telefonnummeret du blir ringt fra har riktig antall siffer ut fra norske telefonnummer. Det er uansett ikke farlig å svare på et anrop, men vær oppmerksom på hva du selv gir av opplysninger.

2. Har du svart på anropet og mistenker at oppringningen er falsk - avslutt samtalen.

3. Har du trykket på valget om å fortsette samtalen og blir bedt om å oppgi kontonummer eller personnummer, vær oppmerksom. Du skal ikke oppgi sensitive opplysninger. Hverken personnummer, kortnummer eller dele bilde av din legitimasjon. Avslutt samtalen.

4. Har du oppgitt personopplysninger som kontonummer eller personopplysninger – ta kontakt med bank og forsikringsselskap. Det kan være lurt å aktivere frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsforetakene. Da vil det være vanskeligere for uvedkommende å ta opp lån i ditt navn.

5. Anmeld forholdet til politiet. Er du usikker på hva eller hvordan du skal gjøre dette, ta kontakt med din lokale nettpatrulje eller politiet.no for råd og veiledning.