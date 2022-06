Brasil blir med i kampen om å få USB-C på iPhoner

Vil gjøre USB-C til ladestandard på alle enheter.

Lightning-porten på en iPhone 12.

Vilde M. Horvei 2 min lesetid

Brasil følger etter både EU og USA og ber om at USB-C blir bransjestandard for alle smarttelefoner.

Dermed er de tredje «land» ut som legger press på Apple for å kvitte seg med deres Lightning-inngang.

Det brasilianske reguleringsbyrået Anatel skal, ifølge Apple Insider, legge press på elektronikkprodusenter for å standardisere ladeinngangene, og argumenterer blant annet for at dette vil gjøre det enklere for forbrukerne.

I tillegg mener de at dette også vil redusere elektronisk avfall, og således være positivt for miljøet, ettersom forbrukere kan bruke de laderne de allerede har.

Hvis Anatels forslag får gjennomslag vil det si at produsenter må skifte til USB-C innen 1. juli, 2024 hvis de skal selges i landet.

Derimot foreslås det også at de elektroniske enhetene som ikke anvender ladeinnganger i utgangspunktet, men lader trådløst, ikke trenger implementere USB-C.

Brasilianere og teknologiselskaper har fått frem til 26.august, 2022 på å dele deres synspunkter.

EU i bresjen

At mange har ønsket å kunne bruke USB-C som ladeinngang på flere av sine elektroniske nyheter er ikke nytt. Derfor var det trolig mange som ble fornøyd da EU i juni i år fattet et vedtak som nettopp krever at elektronikkprodusenter bruker USB-C som bransjestandard, fra og med 2024.

Dermed må altså Apple skifte ut Lightning-inngangen sin for å kunne selge iPhoner i EU.

Kort tid etter fulgte amerikanske senatorer opp med et brev til handelsminister Gina Raimondo, hvor de ba om en lik lovgivning som vedtaket i EU. Her argumenterte de med at det ville være en fordel for forbrukerne, samt ha positiv innvirkning på miljøet.

– Vi kan ikke la forbrukerelektronikkindustrien prioritere proprietær og uunngåelig foreldet ladeteknologi fremfor forbrukerbeskyttelse og miljøhelse, står det i brevet.

Dette er derimot ikke vedtatt enda.

Ikke første gang Brasil kritiserer Apple

Det er langt fra første gang Brasil kritiserer Apples praksis. Senest i april i år ble Apple dømt for å ha brutt den brasilianske forbrukerloven, da de lot være å inkludere en lader ved salg av sin iPhone.

Ifølge MacRumors mente Apple selv at dette ble gjort av rent miljømessige årsaker, da fjerningen av laderen ville tilsvare å fjerne 450 000 biler årlig.

En brasiliansk domstol mente derimot at dette ikke var grunn god nok, da salgsstrategien bryter med deres lovverk.

– I henhold til artikkel 39 i forbrukerkoden (CDC) er «tie sale» (salg hvor det kreves kjøp av andre produkter i tillegg, journ.anm) misbruk og forbudt praksis i Brasil, dermed er ikke tillatt å selge mobiltelefon og lader separat. Derfor blir Apple dømt for å ha solgt en iPhone-modell og lader separat til en forbruker i byen Goiânia, uttaler dommeren, gjengitt av MacRumors.

Apple ble således dømt til å kompensere kunden med 1075 dollar.

Også i fjor ble Apple dømt av samme grunn. Den gang fikk de en regning fra Brasil pålydende 2 millioner dollar, for nøyaktig samme problemstilling: manglende lader ved kjøp av iPhone.