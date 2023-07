Nye «FIFA» latterliggjøres

Sammenlignes med 20 år gammelt «GTA»-spill.

Slik ser coveret til «EA Sports FC 24 Ultimate Edition» ut. Kamera EA Sports

Simen Barstad Buset Oppdatert 11. juli

Det er tydelig at EA Sports jobber overtid for å forberede både seg selv og ivrige spillere til høstens lansering av selskapets populære fotballspill-serie. Denne gangen blir nemlig første år uten FIFA-merkevaren, og spillet får allerede kjørt seg på sosiale medier.

Årets utgave, «EA Sports FC 24», ble offisielt annonsert mandag ettermiddag. Selv om det ble vist frem lite av selve spillet, har fansen tilsynelatende kost seg med det lille de fikk servert. Spesielt ansiktsteknologien har fått gjennomgå.

Ansiktsteknologien som vises fram i «EA Sports FC 24» sammenlignes med kjente fjes fra PlayStation 2-generasjonen, deriblant karakterer fra «Grand Theft Auto»-spillene fra cirka 20 år siden.

Da er det påfallende at de «oppussede» utgavene av spillene som kom for drøye to år siden også ble slaktet blant annet på lignende grunnlag.

Årlig tradisjon

I år som i fjor leter fans etter de aller «verste» ansiktene i den populære fotballspill-serien.

I 2022 var det Manchester City-spiller og Haaland-kompis Jack Grealish som fikk gjennomgå. Grealish selv gav følgende karakteristikk av spillkarakteren gjennom sin Instagram-story:

– Nææ, kom igjen ’a... Det ser ut som han kisen fra Toy Story!!!!

Tidligere FIFA-spill lot spillere skanne egne bilder til å automatisk generere ansikt til sine tilpassede avatarer. Om denne såkalte «Game Face»-tjenesten gjør et comeback er uvisst.

Haaland i front

Ifølge ryktene er det Haaland som skal pryde coveret til EA Sports fotballserie. Det melder Gamer.no. Selv om ingenting er offisielt annonsert, forventes det at spillet lanseres i sin nærmest faste plass det kommende høstvinduet.

Der er ventet mer informasjon om spillet allerede torsdag 13. juli, der mer av selve spillet skal bli vist frem. Den kan følges på EA Sports FC sin egen YouTube-kanal.

Oppdatert 11. juli 2023, 14:36