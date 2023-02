Nå skal Facebook og Instagram ta betalt for «verifisert»-badge

Vil du betale for et blått ikon?

Det lille blå ikonet dukker opp rett ved siden av profilnavn på Instagram. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Søndag kveld norsk tid lanserte Meta - morselskapet til både Instagram og Facebook - en ny abonnementtjeneste for de to sosiale mediene.

Navnet på tjenesten er «Meta Verified», og vil gi abonnenter et lite blått ikon ved siden av navnet sitt for å vise at de er «verifisert». Altså at de faktisk er den de utgir seg for å være, og at deres identitet er verifisert av Meta.

De vil også få ytterligere beskyttelse mot etterligning av kontoen sin, og direktesupport via kunderservice, opplyser Meta-sjefen Zuckerberg.

Den nye tjenesten vil i første omgang bare testes ut i Australia og New Zealand, før det blir tilgjengelig i andre regioner.

Koster mer via mobil

Og prisen for en digital verifikasjon? 15 dollar hvis du abonnerer via en iOS- eller Android-enhet, eller 12 dollar hvis du melder deg på direkte via nettsiden.

Direkte oversatt til norske kroner betyr det omtrent 155 kroner og 123 kroner i måneden.

I tillegg til et blått ikon, økt beskyttelse og tilgang til en supportlinje, får abonnenter også 100 gratis «stjerner», en digital valuta de kan bruke for å belønne skapere på Facebook. De får også låst opp et par ekstra unike «klistremerker» de kan bruke på sine stories og reels.

For å bli verifisert vil man måtte bevise sin identitet via godkjent ID – slik som et førerkort eller pass – som må matche overens med profilbilde og navn på Facebook- eller Instagramkontoen. Man vil heller ikke kunne endre navn eller bilde på profilen uten å gå igjennom verifiseringsprosessen igjen.

Følger i Elon Musks fotspor

Det er bare måneder siden Elon Musk tok over Twitter og skapte overskrifter ved å ta betalt for tjenestens velkjente blå «Verifisert»-ikoner. Twitter-ikonet koster til sammenligning «bare» åtte dollar.

Både Twitter og Facebook har tidligere tilbud slike verifisert-ikoner gratis til store profiler og kjente personer, for å unngå kopier og etterligninger.

Hos Twitter førte endringen med seg mye dramatikk, delvis fordi det ikke krevde noen verifisering av identiteten. Det førte til at mange følte det var verdt å bruke åtte dollar for en god spøk, og byttet navn til enten noe som lignet på kjendisers navn, eller noe langt mer absurd. Tjenesten ble midlertidig stengt for å få bukt på problemene.

Meta har for øvrig sagt at alle som hadde verifisert-ikon fra tidligere av vil fortsatt ha det etter Meta Verified lanseres, tilsynelatende uten å måtte betale for det.