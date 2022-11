Nå blir PC-spill mye dyrere i Norge

Steam endrer sine anbefalte priser kraftig.

849 kroner for et PC-spill er et prisnivå vi tidligere knapt har sett i Norge, selv for splitter nye toppspill. 70 dollar i USA har frem til nå betydd rundt 500 kroner her på berget, men det blir det nå endring på.

Gjør klart for et solid prishopp for spill på Steam. Steam-eier Valve har nemlig endret de anbefalte prisene for det norske markedet - og disse endringene kan øke de norske prisene med godt over 50 prosent.

Splitter nye Call of Duty: Modern Warfare II har sågar lagt seg over Steams anbefaling og tar nå 849 kroner for grunnspillet - opp fra en lanseringspris på 499 kroner på forrige spill i serien.

Steams «anbefalinger» bruker prisene et spill eller en tilleggspakke har i dollar i det amerikanske markedet som grunnlag, og så settes det opp anbefalte priser i alle andre markeder basert på det - basert på blant annet valutakurser og kjøpekraft.

Fra mye billigere til litt dyrere

Frem til nå har disse anbefalingene gjerne ført til at spill har vært til dels betydelig billigere i norske kroner enn i amerikanske dollar, spesielt med tanke på hvor mye dyrere den amerikanske dollaren har blitt i det siste - men det ser det ut til å bli en endring på nå.

Her er noen eksempler. Endringene ble først fanget opp av SteamDB.

Pris i dollar Gammel anbefaling Ny anbefaling Økning $0,99 7,50 kr 11,00 kr 47 prosent $4,99 37,00 kr 55,49 kr 50 prosent $9,99 72,00 kr 110,00 kr 53 prosent $19,99 145,00 kr 220,00 kr 52 prosent $29,99 207,00 kr 335,00 kr 62 prosent $39,99 279,00 kr 445,00 kr 59 prosent $49,99 352,00 kr 559,00 kr 59 prosent $59,99 412,00 kr 670,00 kr 63 prosent $69,99 495,00 kr 785,00 kr 59 prosent $79,99 569,00 kr 895,00 kr 57 prosent

Som du ser øker de anbefalte prisene med mellom cirka 50 og 60 prosent, med en økning fra cirka 7,50 til rundt 11 kroner per dollar - altså noe over dagens dollarkurs på rundt 10,30–10,40 kroner. Norge er også et av landene hvor prisene øker mest. I pund og euro øker prisene grovt sett mellom fem og 20 prosent.

– I stedet for bare å knagge prisene til valutakurser, går vår prosess for prisforslag dypere inn i hva spillere betaler for varer og tjenester. Det inkluderer variabler som kjøpekraft og konsumprisindekser, som hjelper med å sammenlikne priser og kostnader bredere, på tvers av ulike økonomiske sektorer, skriver Steam i sin gjennomgang av priser for utviklere.

Det må sies at Valves anbefalte priser per marked er et tilbud til spillutviklere. De er ikke forpliktet til å følge dem, men praksis er gjerne at dette blir å regne som standardpriser i alle markeder siden utviklerne ikke nødvendigvis har lokalkunnskap om ethvert land de selger spillene sine i.

Valve har satt opp egne priser

Nevnte Call of Duty: Modern Warfare II koster 69,99 dollar, mens den norske prisen altså er satt til 849 kroner - over Steams anbefaling på 785 kroner og en ganske tydelig kontrast til forrige spill i serien, som ble lansert til 499 kroner.

Relativt nylanserte FIFA 23 koster til sammenlikning de samme 69,99 i USA, men i Norge er prisen foreløpig 699 kroner. Persona 5 Royal, som ble lansert på PC for et par dager siden, koster 59,99 dollar i USA og 599 kroner i Norge.

Valve har også økt sine egne priser. Half-Life: Alyx koster 59,99 dollar i USA og kostet frem til nylig 412 kroner i Norge. Prisen er nå satt opp til 670 kroner. Portal 2 pleide å koste 72 kroner, og er nå satt opp til 110 kroner.

Baldur’s Gate 3, som fortsatt er i såkalt Early Access-tilstand, koster inntil videre 549 kroner i Norge. Det er mer enn Steams tidligere anbefalte pris for et spill som koster 60 dollar i USA, men betydelig mindre enn den nye anbefalte prisen på 670 kroner.

Økte priser over hele linja

Deler av prisøkningen er som følge av at spillbransjen generelt har økt prisene sine den siste tiden (topptitler har gått opp fra 60 til 70 dollar i USA, på tvers av konsoll og PC), men for norske kunder kommer nå altså Valves økning på toppen.

En kjapp titt på undertegnedes ønskeliste på Steam kan kanskje tyde på at det er de færreste utviklere som har tatt i bruk de nye anbefalingene foreløpig. Deler av det skyldes nok at Steam for tiden har et salg gående, og ifølge Steams regler kan ikke et spill settes på tilbud før det er gått 28 dager etter en prisendring.

De anbefalte prisene vil fremover justeres mye oftere, varsler Valve. Priser på spill har for øvrig en tendens til å være de samme på tvers av spillbutikker, så det er nok ikke usannsynlig at Valves endring også vil påvirke for eksempel Epic Games Store-prisene.