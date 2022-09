Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Apple: Oppdater gamle iPhoner nå

Farlig å surfe på nettet uten ny fiks.

Apple har sendt ut en liten, men viktig oppdatering for iPhoner som kjører iOS 12. Den angår med andre ord deg som fortsatt bruker en iPhone 5S eller iPhone 6 og 6 Plus som ble sluppet henholdsvis høsten 2013 og 2014.

Oppdateringen retter en kritisk feil som åpner for at angripere kan få tilgang til telefonen din bare du besøker enkelte nettsider i Safari eller Chrome. Apple opplyser at det er mulig at hackere allerede utnytter feilen på ondsinnede nettsider i dag, og anbefaler derfor alle å oppdatere.

Den nye oppdateringen heter iOS 12.5.6.

Telefonen din vil etter hvert be deg om å installere oppdateringen automatisk, men om du vil få den med en gang kan du søke den opp ved å gå til «Innstillinger, Generelt, Oppdatering».

Oppdateringen er også tilgjengelig for andre utvalgte enheter som den første iPad Air, iPad Mini 2 og 3, samt 6. generasjon iPod Touch. Det disse har til felles er at de ikke kan oppdateres til iOS- eller iPadOS 13 eller nyere.

Alle nyere enheter har allerede fått sikkerhetsoppdateringen.

Får bare sikkerhetsfikser

Det er ikke helt vanlig at Apple oppdaterer så gamle enheter som iPhone 5S eller iPhone 6. Det er flere år siden de fikk nye funksjoner, og de kan altså ikke oppdateres til iOS 13 eller nyere. Når Apple gjøres oppmerksom på feil som kan true sikkerheten til brukerne gjøres det likevel unntak, og telefonene har fått over ti sikkerhetsfikser siden den ordinære støtten forsvant.

Det er gjerne tilfeller der hackere oppdager måter å kjøre usignert kode på telefonen din bare du besøker en nettside de har satt opp at Apple kommer på banen med sikkerhetsfikser. Det skyldes selvsagt at det er lite folk flest kan gjøre for å beskytte seg mot slike angrep, annet enn å være veldig forsiktige med hvilke nettsider de besøker.

I verste fall kan man miste personlig informasjon ved å besøke disse nettsidene med en telefon som ikke har de siste sikkerhetsfiksene.