Telenor-kunder utestengt fra stor spilltjeneste

«Nettvernet» deres blokkerte viktige spillservere.

En feil hindret Telenor-kunder i å få tilgang til blant annet Epic Games Store.

«Varsel! Du er i ferd med å gå inn på en nettside som kan inneholde virus, svindelforsøk eller annen skadelig programvare, og filteret Nettvern fra Telenor har derfor stoppet deg».

Dette var meldingen Telenors internettkunder møtte tirsdag kveld og natt til onsdag om de surfet innom Epics spillbutikk med nettleseren sin.

Å forsøke å logge inn hos Epic Games Store for å få spille noen av spillene kjøpt via tjenesten var også umulig.

Telenor hadde blokkert tilgangen. Det er noe som absolutt ikke skal skje for en såpass stor og seriøs tjeneste.

Vi spurte Telenor hva som hadde skjedd, og kommunikasjonssjef Julie Hæhre svarer:

– Etter undersøkelser ser vi at Epic-games’ domener i noen timer natt til dag befant seg på sperrelister, som resulterte i at Nettvern blokkerte sidene fra ca kl 22 til ca kl 02. Vi jobber med å finne ut hvorfor de havnet på sperrelistene i dette tidspunktet.

Kan slås av

Nettvern er en tjeneste fra Telenor som er forhåndsaktivert hos de fleste Telenor-kunder. Tjenesten fungerer som en slags ekstra brannmur, som skal redusere sjansen for at du ramler inn på eller lures inn til farlige nettsider som aktører som Microsoft eller Google ikke har klart å blokkere gjennom Edge eller Chrome-nettleserne enda. Nettvern beskytter alle enheter på nettverket ditt fordi det fungerer gjennom ruteren, og ikke kun datamaskinen eller mobiltelefonen.

Nettvern er imidlertid helt frivillig å benytte:

Om du blokkeres fra å besøke et nettsted eller bruke en tjeneste på grunn av Nettvern, og er helt sikker på at det må skyldes en feil, kan du enkelt slå av tjenesten for å få tilgang, opplyser Telenor.

Nettvern kan slås av og på gjennom «Mitt Telenor»-appen til smarttelefoner, eller via ruteren fra en nettleser.