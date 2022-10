Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nye Apple TV 4K har blitt kraftigere

Men den billigste utgaven har en underlig mangel.

Apple har avduket en oppgradert versjon av TV-boksen Apple TV 4K, som blant annet får mer lagringsplass og en kraftigere prosessor. Den nye generasjonen blir tilgjengelig fra den 4. november og kommer i to utgaver: Med 64 GB og kun Wi-Fi, samt 128 GB og Wi-Fi + Ethernet.

Sistnevnte får også støtte for Thread-nettverk og koster tre hundre kroner mer enn innstegsmodellen, som for øvrig har en prislapp på 1790 kroner her i Norge.

Innvendig har Apple fått på plass A15 Bionic-prosessoren som vi blant annet finner i iPhone 13 og 14. Denne bør sørge for et solid hopp i ytelse sammenlignet med forrige generasjon Apple TV 4K, som kom på vårparten i fjor og var bestykket kun med A12 Bionic. Ifølge Apple selv er det snakk om en ytelsesøkning på opptil 50 prosent og opptil 30 prosent bedre grafikkytelse.

I tillegg har Apple fått på plass støtte for HDR10+ i de nye boksene, opp fra «bare» HDR10.

Fjernkontrollen Siri Remote, som kom redesignet med forrige generasjon Apple TV 4K, har også fått en nyhet i at den nå har en USB-C-port for lading. Den er også kompatibel med eldre Apple TV-er og kan kjøpes separat om ønskelig.

Mister både Ethernet og Thread-støtte i den billigste utgaven

Det spesielle med Apple TV 4K denne gangen er at innstegsmodellen har mistet Ethernet-porten. Samtidig har den altså fått 64 gigabyte med lagringsplass, mot 32 gigabyte som minimum på forrige generasjon. Den har heller ikke støtte for Thread – som er en kommunikasjonskanal for den nye smarthjem-standarden Matter. Dermed er det litt begrenset hva den kan kommunisere direkte med. For selv om den fortsatt støtter Matter (og HomeKit), vil den bare kunne «prate» med andre enheter via Wi-Fi eller Bluetooth. Mens typiske små, batteridrevne enheter, som bare kommuniserer via Thread, vil altså ikke være inkludert.

Så hvis du har planer om å bruke Apple TV 4K med kablet nettverk eller ønsker Thread-støtte, må du altså bla opp noen ekstra hundrelapper for den dyreste boksen. Da hjelper det selvsagt at man også får dobbelt så god plass til apper og spill med hele 128 gigabyte innabords.

Vi legger for øvrig til at begge utgaver av forrige generasjon Apple TV 4K har støtte for Thread-kommunikasjon.

Å være bevisst på hvilken Apple TV 4K man plukker, blir altså viktigere med denne nye utgaven.

