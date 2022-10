Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Årets «vanlige» iPad er den mest uvanlige på lenge

Årets iPad med det nye Magic Folio-tastaturet til Apple.

Den «vanlige» iPaden har endelig blitt ny, og for en gangs skyld snakker vi ikke bare om bitte litt kraftigere prosessor og et nytt tastatur du kan kjøpe på siden. Men faktisk ny-ny, som i at den ikke lenger ser ut som innstegsmodellen har gjort i et tiår, men som Apples nyere og mer moderne iPader.

Det positive med dette er at du får en rekke av funksjonene og fordelene fra de dyrere modellene, for i praksis kan den nesten beskrives som en «litt dårligere iPad Air».

Det negative er at prisen er skrudd betydelig opp, og den hyggelige innstegsprisen på 4000 kroner virker som en fjern drøm.

8 Meget bra Apple iPad 10,9" 64 GB (10th Generation) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat En solid oppgradering, men prisen er stiv Fordeler + "Nytt" design

+ Kameraet er endelig plassert på langsiden

+ Rask og god ytelse

+ Lades med USB-C

+ Større skjerm enn forgjengeren

+ Fine nye farger

+ Det nye Folio-tastaturet fungerer utmerket Ting å tenke på — Mye dyrere enn tidligere generasjoner

— Ikke laminert skjerm

— Støtter ikke Apple Pencil 2

— Treg USB-C-port

— Hodetelefonutgangen er borte

«Nytt» design, men bare så vidt

Det nye dekselet gjør det enkelt å sette iPaden i riktig vinkel.

Vi løy nesten litt da vi gjentok Apples påstander om at iPad har et «all new design», for det er ikke akkurat en ukjent fasong vi har med å gjøre her. Den er nesten identisk i alle retninger med fjorårets iPad Air, men akkurat ulik nok til at ingen av de samme dekslene passer.

Det virker også som magnetene som holder de ulike dekslene på plass også er annerledes, så ingenting av iPad Air-tilbehøret vil henge fast, og vice versa. Takk for den, Apple.

Kontaktpunktene for smarttilbehøret er fortsatt på sidekanten på årets iPad, i stedet for på baksiden, slik Air- og Pro-modellene har.

Byggekvaliteten fra Apple er som vanlig svært god, med god passform og lite slark. Vi opplevde jo faktisk at fjorårets iPad Air knirket hvis vi påførte litt ekstra vridning i chassiset, men det er heldigvis ikke tilfelle her.

Vi merket derimot at den ene volumknappen var litt løs, og diskuterer allerede med Apple for å verifisere om vi bare var uheldig med eksemplaret vårt, eller om det er gjeldende for flere. Trolig er det førstnevnte, og ikke uhørt med testeksemplarer.

Med det nye designet har også hodetelefonutgangen forsvunnet, noe som kan være et stort tap for mange barnefamilier som vil ha et enkelt par hodetelefoner koblet inn til iPaden. Dette krever nå en USB-C-adapter til 109 kroner.

iPad til venstre, iPad Air til høyre. Ganske like, altså.

I motsetning til iPad Airs litt trauste farger, kommer iPad i fire friske farger. Vårt testeksemplar kom i en ganske livlig gulfarge, som husholdningen hadde litt delte meninger om. «Annerledes», kunne vi i hvert fall enes om. De andre fargene inkluderer sølv, blå og rosa.

Ny og mer praktisk kameraplassering

Kameraet er nå flyttet til langsiden, noe som gjør at man ser mer rett mot kameraet når man snakker med noen på videosamtaler.

Apple har også endelig flyttet på frontkameraet, og det er nå plassert i rammen på den ene langsiden, slik at det faktisk er sentrert hvis du har iPaden i landskapsmodus. Familier som stort sett bruker iPaden som en stor Facetime-skjerm for å holde kontakt med besteforeldre og venner kan alle sette pris på dette.

Kombinert med Apples «Center Stage»-funksjon som automatisk zoomer og tilpasser bildeutsnittet basert på hvor du og de andre rundt deg sitter foran kameraet, har Facetime-opplevelsen blitt løftet enda et hakk.

TouchID-sensoren er på plass i av/på-knappen.

Vi tipper dette kommer til å bli den nye standarden på andre iPader også, spesielt siden Apple pusher stadig mer av tastatur- og dekseltilbehøret sitt, som alle orienterer iPaden horisontalt når den blir satt ned på bordet. Derfor er det ganske underlig at den nye iPad Pro som også ble sluppet nå ikke fulgte i samme spor. Nok om det.

Fingersensoren i av/på-knappen, som vi ble kjent med i både iPad mini og iPad Air, er på plass, og fungerer fortsatt helt greit. Intet mer, intet mindre.

Nesten samme skjerm som iPad Air

Den nye iPaden er tynn, men Air er fortsatt litt tynnere. Det er trolig på grunn av skjermen.

Akkurat som iPad Air, iPad Mini og iPad Pro har nå også vanlige iPad det Apple kaller et «all-screen design». Eller sagt med andre ord; En jevnstor ramme rundt hele skjermen. For rammer er det definitivt fortsatt. Det gjør skjermen mindre, men samtidig har du også alltid et sted å holde. Med en formfaktor som iPad så foretrekker vi faktisk litt rammer, og skjermstørrelsen i seg selv er den største oppgraderingen fra fjorårets iPad-modell.

Den har økt fra 10,2 til 10,9 tommer i diagonalen, og er dermed nøyaktig like stor som skjermen på iPad Air. Den har også samme lysstyrke, oppløsning og oppfriskningsrate, og på papiret virker de nærmest identiske.

Er skjermen hovedsakelig for å underholde poden, for å se på videoer i ny og ne eller for å holde kontakt med slektninger med FaceTime-samtaler fra sofakroken, så holder skjermen i massevis.

Men la oss ta på oss nerdebrillene litt og forklare hvorfor skjermen ikke er den samme som iPad Air, til tross for at spesifikasjonene tilsier at det er den samme.

Du kan se det lille mellomrommet mellom skjermen og glasset på vanlgige iPad (øverst).

Forskjellen er at iPad Air har en laminert skjerm. Altså er selve skjermpanelet og glasset på toppen smeltet sammen i en syltynn skive, som gjør at innholdet nærmest flyter helt på overflaten. Den vanlige iPaden har i stedet et glasspanel på toppen av skjermpanelet, og dermed en større avstand fra pikslene til fingrene dine.

Bokstavelig talt småpirk, og i praksis gjør det at skjermen er litt mer utsatt for gjenskinn, sammenlignet med den ellers identiske iPad Air-skjermen.

Dealbreaker? Absolutt ikke. Men det er tydelig hvor Apple har spart inn pengene.

En nydelig deksel/tastatur-kombinasjon

Lengre bak enn dette går det ikke å vinkle skjermen. Mer enn nok til skriving, men ikke så flatt som man kunne ønske hvis man skal tegne.

Det virker nærmest overflødig å skrive om hvordan iPad er i bruk, for uten tilbehør oppleves den som hvilken som helst annet iPad. Og det er ment som et kompliment.

A14 Bionic-prosessoren på innsiden er den samme som fjerdegenerasjons iPad Air, den har Wi-Fi 6 (ikke Wi-Fi 6E), og enten 64 eller 256 GB lagringsplass.

Den er rask nok i massevis, og det er kun etter flere års bruk at mer ytelse kommer godt med. Enten du vil spille et tungt spill, tegne, skrive, surfe - alt sklir rundt på skjermen uten tegn til hakking eller forsinkelser.

For å merke forskjellene kan vi heller se på tilbehøret som Apple slipper i tandem med det nye nettbrettet. For som vi nevnte tidligere, tastaturer og deksler fra tidligere modeller passer ikke her.

Apples nye deksel/tastatur-kombinasjon heter Magic Folio, og passer utelukkende på iPad 10. generasjon. Delvis fordi størrelsen er annerledes enn tidligere vanlige iPader, og fordi koblingspunktene er litt annerledes fra iPad Air.

Apple har nå gått for et todelt design, hvor du kan feste et bakdeksel på iPaden magnetisk. Dekselet dekker ikke til sidene, så du kan se iPad-fargen tydelig, men samtidig betyr det også at dekselet ikke byr på like mye beskyttelse for nettbrettet. På baksiden kan man felle ut et støttebein, og det hele ligner raskt en Microsoft Surface Go på avstand.

Med både tastatur og bakdeksel blir den relativt tykk.

Vi synes det hele fungerer svært godt i praksis, og liker veldig godt muligheten til å felle ut støttebeinet på baksiden uten å måtte ha tastaturet framme hele tiden. For du får både fleksibiliteten til iPad Pros dyre Magic Keyboard i form av at du kan justere skjermen til akkurat den vinkelen du vil ha, samtidig som du slipper å ha tastaturet foran hele tiden, i tilfelle du bare vil bruke den som en bærbar skjerm.

Tastaturet er godt å skrive på, og byr på omtrent samme vandring som Apples vanlige Magic Keyboard, selv om tastene naturlig nok sitter litt tettere sammen. Vi savner baklys på tastene, men kanskje er det utelatt for å spare batteriet litt. Vi liker også funksjonsraden øverst, som gir deg rask tilgang til medieknapper og søk, og styreplaten fungerer også ganske greit.

Men så var det prisen, da. 3290 kroner må du ut med, altså mer enn halvparten av selve iPaden, hvis du kjøper innstegsmodellen. Da snakker vi nesten 10.000 kroner for iPad + deksel, for Apples «vanlige» iPad. Au.

Endelig USB-C, men fortsatt «gammel» blyant

USB-C er på plass, og flettet kabel følger med.

I slutten av 2024 kommer alle Apples enheter til å måtte kunne lades via USB-C hvis de skal selges i EU, så derfor er det ikke så rart å se at årets iPad er utstyrt med den velkjente standarden. Nå er det nesten bare iPhonene som gjenstår, og det er ventet at også de vil utstyres med USB-C til neste år.

Med i esken følger det med en 20 watts ladekloss og en flettet USB-C-kabel, og en rask test viste oss at vi fikk ladet fra 0 til cirka 40 prosent på en halvtime. Batteritiden generelt er svært god, og du kan regne med omtrent 10 timer «vanlig» bruk, eller noe mindre hvis du bruker den mer aktivt til produktivitetsarbeid.

Selv om USB-C-porten ser lik ut som på de dyrere iPad-modellene, er dataoverføringshastigheten her hakket dårligere. Du er begrenset til 4K 30Hz eller 1080p 60Hz hvis du kobler til en ekstern skjerm, og bildeoverføring fra kameraer og lignende går naturligvis ikke lynraskt. Men er du i målgruppen for intromodellen til Apples iPader er dette neppe en begrensning du bryr deg så mye om.

Har du en Apple Pencil fra før må du kjøpe den lille adapteren for 109 kroner.

Mer prekært er Apple Pencil-støtten, eller rettere sagt mangelen på støtte for Apple Pencil 2, som ble introdusert for fire år siden. For selv om samtlige andre iPader med Apples «nye» kantede design og USB-lading støtter den nye digitale pennen, er ikke det tilfellet for årets iPad.

Og siden Apple Pencil pleide å lade via Lightning-porten på undersiden av iPaden, som i seg selv var ganske klønete, har den ikke lenger et sted å lade direkte. I stedet må du koble til en liten USB-C til Lightning-adapter, og koble det hele sammen med en USB-C-kabel. Dette er ikke smidig:

Vi hadde håpet på magnetisk lading med Apple Pencil 2. I stedet fikk vi dette.

Apples unnskyldning er at de som kjøper denne iPaden trolig kommer fra tidligere vanlige iPader, og har allerede en vanlig Apple Pencil. På denne måten kan de fortsatt bruke den gamle pennen på den nye iPaden. Da må man for øvrig kjøpe adapteren i tillegg for 109 kroner. Kjøper du pennen ny følger det med.

Den gamle pennen er heller ikke like god å bruke som den nye. Den blanke overflaten er ikke like god å holde i, og den støtter heller ikke ting som «dobbelttapp» for å bytte mellom penn og viskelær, for eksempel. Rent teknisk er de imidlertid identiske, med samme oppdatering og antall trykksensorer. Så det er i hvert fall en liten trøst.

Konklusjon

Apples nye, tiendegenerasjons iPad, er et godt nettbrett. Enkelt og greit. Og det har vi sagt i alle disse årene, når Apple har tviholdt på det gamle, trauste designet, men samtidig den relativt lave, hyggelige inngangsprisen.

Nå er designet endelig oppdatert, og det er mange ting å juble for. Skjermen er større, ytelsen er bedre, designet er slankere, tastaturtilbehøret er bedre og vi kan endelig lade den med USB-C. Ja, det høres nesten ut som en iPad Air.

Men skjermen er litt kjipere enn på iPad Air, du må fortsatt bruke den gamle Apple Pencil, hodetelefonutgangen er borte og ikke minst: Prisen har blitt mye høyere.

Fjorårets «vanlige» iPad koster drøye 4000 kroner, og du får enkelt tak i et tastatur til rundt tusenlappen fra Logitech, eller 2000 kroner fra Apple. Totalpris? 5–6000 kroner. Og ja, denne versjonen fortsatt i salg, i tilfelle du vil ha det billigst mulig.

Årets iPad starter på 6290 kroner for 64 GB lagringsplass. 8390 kroner for 256 GB.

Apples nye, fancy foliotastatur? Legg til 3290 kroner.

Så selv om iPad nå nesten er en iPad Air i billig-format, er den ikke akkurat billig. Air koster omtrent 2000 kroner mer, og gir deg da litt bedre (laminert) skjerm, bedre ytelse og Apple Pencil 2.

Litt av den stive prisen kan naturligvis tillegges både inflasjon og svak krone, og prisene generelt på elektronikk har gått opp. Men det gjør det ikke mindre smertefullt å måtte ut med 6300 kroner for den «vanlige» iPaden.

Så er det denne du skal gå for, eller fjorårets langt billigere modell? Hvis du bare skal bruke den som underholdning for barna, og trenger en smart og enkel skjerm for distraksjon, vil fjorårets trauste modell fungere ypperlig. Hvis du faktisk vil bruke den litt selv også, enten det er videotitting, nettsurfing, skriving, tegning eller noe annet kreativt, er det årets iPad du bør kjøpe.

