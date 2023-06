Sommerspillene vi gleder oss til

Sea of Stars, Final Fantasy XVI og Pikmin 4. Kamera Montasje, Tek.no

Sommer og sol er kan hende ikke synonymt med gaming for alle. Men for noen, inkludert oss i Tek-redaksjonen, er de der late dagene innimellom all annen aktivitet et velkomment avbrekk.

Derfor har vi samlet sammen et lite knippe spill som vi gleder oss til å sjekke ut i sommer.

Juni

Som en kollega sa: «herreguuuuud! Både Diablo og Final Fantasy på samme måned!».

Det er kanskje vanskelig å legitimere å bruke hele sommermåneder på å spille, men hvis du likevel er inne, så vet du hva du skal finne på. Det er klassikere, og vi har ventet lenge nok på dem.

Om ikke noen av disse er din greie, leverer eventyrspillet Dordogne - med stil som et akvarellmaleri - en helt annen opplevelse. For deg som ønsker å teste om reaksjonen fortsatt er like god som da du var 15, slippes en nyversjon av flere 16-bits Sonic-spill, og vil du slappe mer av kaller bondelivet i Story of Seasons på tampen av måneden.

Juli

For de av oss som satt som limt til skjermen da kanskje tidenes mest troverdige sci-fi -TV-serie kom - altså, The Expanse for de uinvidde - så er i alle fall ikke forventningene mindre når The Expanse: A Telltale Series kommer.

Men vel så mange har nok ventet på å utforske en verden av planteaktige skapninger gjennom Pikmin 4. Og det er vel ikke noe som er mer sommeraktig enn å plante, gro, samle og sloss med plantekarakterene sine.

Oxenfree II: Lost Signals (PS5, PS4, Switch, PC, Mac, iOS, Android) - 12. juli

Exoprimal (PS5, Xbox One/Series XS, PS4, PC) - 14. juli

Pikmin 4 (Switch) - 21. juli

Ratchet & Clank: Rift Apart (PC) - 26. juli

The Expanse: A Telltale Series (PS5, PS4, Xbox One/Series XS, PC) - 27. juli

Disney Illusion Island (Switch) - 28. juli

August

For alle som har spilt Dungeons & Dragons, så har Baldur’s Gate en spesiell plass i hjertet. Og forventningene til Baldur’s Gate 3 er intet mindre enn store.

Men siden vi må vente helt til slutten av denne måneden før spillet kommer, er det heldigvis andre spill, som kommer langt tidligere. Enten du ønsker å sloss mot eldgamle monstre i det mystiske sandlandskapet i Atlas Fallen, eller du bare vil være en koselig smurf og banke vennene dine i Smurfs Kart, så vil august tilby noe for alle og enhver.

8. juni 2023, 19:55