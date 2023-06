Radiovert saksøker ChatGPT-eieren for ærekrenkelser

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

OpenAI, selskapet bak ChatGPT, skal ha blitt saksøkt for ærekrenkelser, etter å ha fabrikkert juridiske anklager mot en radiovert.

Den amerikanske radioverten Mark Walter hevder seg urettmessig anklaget av ChatGPT for å ha svindlet og underslått midler fra en ideell organisasjon. Dette fant han seg ikke i, og valgte derfor å saksøke selskapet for ærekrenkelser.

Helt hvordan radioverten skal ha fått tak i informasjon om fabrikkeringen, fremstår derimot litt uklart. For ifølge The Verge skal det hele ha startet da en journalist ved navn Fred Riehl, skal ha bedt ChatGPT om å lage et sammendrag av eksisterende rettspapirer for en konkret sak. Samtaleverktøyet gjorde som den fikk beskjed om, men valgte i tillegg å spe på med litt krydder i form av ren fiksjon.

Riehl skal ha blitt gjort oppmerksom på feilen da han fikk en tredjepart til å gå gjennom sammendraget, og ingen deler av ChatGPTs feilinformasjon skal ha blitt publisert noe sted.

Ikke første gang

Selv om det er første gang noen har levert inn søksmål på bakgrunn av feilinformasjon fra tjenesten, er det langt fra første gang den har diktet opp innhold. Faktisk er det kun kort tid siden den diktet opp innhold fra rettsdokumenter.

Nylig skal nemlig en advokat i New York ha bedt ChatGPT om bistand til å sammenfatte noen rettsdokumenter, i forbindelse med et søksmål han arbeidet med. Den gang skal det hele først ha blitt oppdaget da motparten i saken ikke kunne finne referansene som var angitt i saken. Disse var nemlig oppdiktet av ChatGPT.

Svarer ikke nødvendigvis sant

Men, som vi har skrevet om tidligere, er ikke disse modellene først og fremst skapt for å være sannferdige, men for å være overbevisende. De vil med andre ord alltid gi deg et forholdsvis overbevisende svar, selv når de ikke er programmert til å kunne undersøke faktagrunnlaget i forespørselen din.

Sagt med andre ord; den svarer godt på det den er laget for å kunne svare på, men hvis du ber den om å svare på ting utenfor det den er trent til å svare på, så kan den «hallusinere» og rett og slett dikte opp ting den presenterer som fakta.

Og ChatGPT er ikke i stand til å åpne og lese PDF-filer, uten hjelp av plugins. Det hjelper ikke å referere til en pdf-fil som eksisterer, så lenge den ikke er i stand til å innhente informasjonen som er tilgjengelig.

Dens manglende evne til å innhente informasjonen du etterspør, kombinert med dens evne til å fremstå overbevisende, er grunnen til at den fremstår som at den «lyver».

Blir vanskelig å få gjennom søksmålet

Ifølge jusprofessor Eugene Volokh, som har skrevet mye om erstatningsansvar i møte med AI, vil det derimot bli vanskelig å få gjennomslag for søksmålet til Walter.

I en bloggpost begrunner han dette med at Walters ikke har gitt OpenAI beskjed om feilinformasjonen, og således ikke gitt dem mulighet til å korrigere feilen. Dessuten har ikke feilen hatt noen faktiske konsekvenser.

9. juni 2023, 16:15

