Slik er Microsoft Bings nye AI-støttede søk

Kan «binging» ta over for «googling»?

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Microsoft er blant aktørene som satser hardest på AI-fronten, og meldte nylig at de investerer hele ti milliard dollar i selskapet bak ChatGPT - OpenAI.

De vil nemlig bruke teknologien i en rekke av sine allerede eksisterende produkter, deriblant søkemotoren Bing.

Rett før helgen dukket tilsynelatende det nye designet for søkemotoren opp på nettet, med et enkelt og selvforklarende grensesnitt. Et litt større tekstfelt var alt som skulle til, med en oppfordring om å stille spørsmål, ikke bare søke etter ord:

Det nye designet ble oppdaget av Owen Yin, som la ut bildet over på Twitter. Men like fort som det dukket opp, forsvant det igjen etter kort tid.

Microsoft har ikke bekreftet skjermbildene eller sagt noe om når den nye Bing-varianten kommer.

Slik så det ut det korte øyeblikket før tjenesten ble tatt ned igjen:

Det er også en advarsel som minner om at ikke alle svarene vil være like gode. «Overraskelser og feil er mulig. Pass på å sjekke faktaen, og gi oss tilbakemelding så vi kan lære og forbedre oss.»

Han la også ut et par flere skjermbilder i et blogginnlegg på Medium, hvor man kan se at Bing-roboten svarer på en veldig lik måte som ChatGPT gjør i dag:

Bing-roboten lenker også til alle kildene den bruker for å svare i bunnen, slik at man enkelt kan verifisere informasjonen, eller grave litt dypere selv.

Foreløpig er det bare Yin og en håndfull andre brukere som tilsynelatende har fått tilgang til den AI-drevne søkemotoren, og det hele virker som et uhell. Det tyder imidlertid på at Bings AI-drevne søkemotor nærmer seg lansering, om enn ikke i dag, så i hvert fall innen svært kort tid.

Spørsmålet blir bare om de rekker å gjøre det før Google åpner dørene for LaMDA.

Mer om GoogleChatGPTAI