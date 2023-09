Kommenterer lekket Xbox-info: - Gamle planer

Xbox-sjefen sier mye har endret seg.

Phil Spencer i Microsoft. Kamera MARK RALSTON / AFP / NTB

Ole Henrik Johansen Publisert i går 07:49 Lagre

I kjølvannet av lekkasjene rundt blant annet en nye versjonen av Xbox series X, tar nå sjefen selv, Phil Spencer bladet fra munnen.

Via X, tidligere kjent som Twitter, hevder han at mye av det som har kommet frem er gamle planer og at flere forandringer er gjort siden disse dokumentene ble laget.

Samtidig påpeker Spencer at de ikke vil bekrefte eller avkrefte detaljene som har dukket opp. Men av de vil komme med de ekte planene når de klare.

Alt annet enn fornøyd med lekkasjene

I et brev sendt til alle involverte i utviklingen av spill og Xbox-konsollen hos Microsoft, bekrefter Spencer nok en gang at mange av planene er gamle.

Samtidig påpeker han at selskapet tar lekkasjene på høyeste alvor, og lover å ta lærdom av det.

«Vi legger utrolige mengder med lidenskap og energi i arbeidet vårt, og dette er aldri slik vi vil dele dette arbeidet med forbrukerne», skriver han i e-posten, som The Verge har gjengitt i sin helhet.

Lekkasjene som har dukket opp viser at Microsoft angivelig skal ha planer om å oppdatere dagens Series S og X-konsoller i løpet av 2024. I tillegg ble det også avslørt videre planer frem mot 2028.

Blant annet skal dagens Series X, altså toppmodellen blant konsollene til selskapet, bli heldigital uten diskdrev. I stedet vil lagringsplassen økes fra dagens 1 TB til 2 TB.

I tillegg kommer en ny USB-C-port i front med støtte for såkalt Power Delivery og ikke minst støtte for Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.2.

Men fortsatt skulle prisen holde seg på samme nivå som i dag, altså rundt 499 dollar i USA. Maskinen koster rett over 6500 kroner i Norge.

Samtidig skulle standardkontrolleren som følger med få en rekke endringer.

Men hvilke oppdateringer som Xbox-ender opp med å faktisk få kan altså variere skal vi tro Spencer. Stemmer det at planen for en mulig oppdatering i 2024, så vil vi tro vi hører fra giganten om ikke så altfor lenge.

(Kilde: X, The Verge)