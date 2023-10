Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

PlayStation 5 får spillstrømming

Spill Spider-Man og Mortal Kombat uten lange nedlastinger.

Noen av spillene som kan strømmes. Kamera Sony

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 08:37 Lagre

Snart kan du strømme PlayStation 5-spill til konsollen. Det annonserte Sony denne uken, etter å ha testet tjenesten siden i sommer.

Med det slår selskapet tilbake mot Microsoft og deres Xbox Series-konsoller, som har latt deg strømme spill fra «Game Pass»-katalogen i et par år allerede.

Sony forklarer at bare et lite utvalg PS5-spill kan strømmes til å begynne med, men at du på sikt vil kunne strømme «hundrevis av PS5-spill» til konsollen.

Da fordelt på titler fra PlayStation Plus Premium-katalogen, «Demo»-seksjonen eller utvalgte titler fra ditt eget spillbibliotek.

Lar deg teste spill uten nedlasting

Mens enkelte titler oppfører seg omtrent like fint via strømming som om de kjører lokalt, er det andre som erfaringsmessig gir en mye dårligere opplevelse.

Særlig spill der reaksjonstid og hurtighet er en greie, som FPS- og racing-titler. Det skyldes av strømming både gir forsinkelse og inputlag. Men også artefakter, eller støy i bildet ved store og raske bevegelser.

Strømming kan uansett være helt ypperlig for å raskt teste nye spill før du setter i gang nedlasting av titalls - om ikke et hundretalls - gigabyte, som du gjerne må vente i timevis på. Ellers bare for å spille nye spill du ikke har plass til på konsollen for tiden.

Ved lansering kan du strømme følgende titler:

Fra PlayStation Plus Premium-katalogen: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, Saints Row IV.

Demoer: Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt, The Calisto Protocol.

Digitale spill du eier selv: Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys, Fortnite.

Støtter 4K-oppløsning

Sony melder at spill kan strømmes i inntil 4K-oppløsning med HDR og 60 bilder i sekundet. På lydsiden støttes inntil 7.1-surround og det som omtales som «Tempest 3D Audiotech».

Om du ønsker det, kan du kjøpe utvidelsesinnhold, såkalt «DLC», til spill du strømmer. Du kan også ta skjermbilder og inntil tre minutter video fra spillene.

Les også Sony lanserte bærbar «PlayStation»

Må ha Premium Plus-abonnement

For å få tilgang til spillstrømmingen må du ha PlayStation Plus Premium, som er deres dyreste abonnement og koster henholdsvis 165 kroner for 1 måned eller 1480 kroner om du betaler ett år av gangen.

Spill kan bare strømmes til en PlayStation 5, noe som gjør at tjenesten skiller seg fra Microsofts strømmetjeneste, som lar deg strømme mange Xbox-spill til både PC-er og telefoner om du ønsker.

Strømmetjenesten rulles uansett ut 23. oktober for oss i Europa.

Les også Sony slipper ny versjon av PlayStation 5