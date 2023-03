Nyhet TikTok får tidsbegrensning

TikTok innfører tidsbegrensning

STOPP: TikToks yngste brukere får nå varsel om de har brukt appen i over 60 minutter.

Norske brukere under 18 år får nå TikTok låst om de har brukt appen mer enn én time.

Appen med en «uendelig feed» av videoer vil nå minne brukerne sine på hvor mye tid de bruker på TikTok.

Det melder selskapet bak appen i en pressemelding hvor de skriver:

«I løpet av de neste ukene vil hver eneste konto, som tilhører brukere under 18 år, automatisk bli satt til en 60-minutters daglig skjermtidbegrensning».

Etter at grensen på 60 minutter er nådd vil brukeren blir bedt om å angi passord for å fortsette å bruke appen.

– Reflektere over tiden

Den nye begrensningen skal hjelpe unge med å kontrollere tiden de bruker på appen, melder TikTok.

– Initiativet hjelper både Norges unge mennesker og deres foreldre til å reflektere over tiden de bruker på plattformen og gir verktøy for å ta de avgjørelsene som føles riktige for dem, sier nordisk sjef i TikTok, Liv Sandberg.

Politiet har advart om at de ser dystert TikTok-innhold og flere forbyr ansatte å ha appen på mobiltelefonen som sikkerhetstiltak.

Samtidig har appen selv innført ulike endringer for å bedre brukernes opplevelse av appen.

Påminning om å sove

Samtidig som tidsbegrensningen innføres kommer selskapet med flere andre kontrollfunksjoner. De skal gi foreldre eller omsorgspersoner større innblikk i hva barna deres gjør på TikTok.

Allerede har TikTok stoppet pushvarsler fra appen etter klokken 21 for sin yngste brukere, og satt 18-årsgrense på å arrangere direktesending.

TikTok Kamera VARSEL: Slik blir det nye varselet som dukker opp.

De neste ukene kommer påminning om å «droppe» TikTok og heller sove for alle brukere, uansett alder.

Selskapet skrivet at det er for «å hjelpe folk med å lettere planlegge når de vil være offline om natten».

Brukere angir selv i appen en bestemt tid på kvelden, etter dette får de en påminning om å logge av og ta kvelden.

