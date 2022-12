Laber interesse for reklame-Netflix

Analyseselskap hevder tjenesten går dårlig.

I november åpnet Netflix for første gang en reklamefinansiert del av tjenesten sin for amerikanske brukere. Redusert pris på selve tjenesten kompenseres med reklamepauser og et noe begrenset utvalg innhold.

Etter et trått år for Netflix er det interessant å se hvordan det har gått, og ifølge analyseselskapet Antenna kunne det gått bedre.

I løpet av den første måneden har kun ni prosent av nystartede abonnement vært med den billigere, men innholdsbegrensede, varianten av Netflix, heter det i rapporten som også er publisert av Wall Street Journal.

Betalte mer før

Antenna peker på at nybrukerne i stor grad har hoppet ned fra dyrere Netflix-abonnement.

Hele 43 prosent var Netflix-brukere allerede og forlot sitt gamle abonnement for den nye og billigere løsningen. De resterende 57 prosentene var enten helt ferske for Netflix eller kunder som hadde falt fra tidligere.

Peker på kvassere HBO-lansering

Antenna peker i sin rapport på at målet med en slik tjeneste er å appellere til flere nye brukere, og at vesentlig flere av HBO Max’ nye abonnement var annonsestøttet da de slapp sin utgave av en slik tjeneste.

Den første måneden var 15 prosent av nysalget på annonseversjonen, mens bare 14 prosent av disse hadde hoppet ned fra en fullprisløsning.

Mindre kutt hos HBO, men ...

HBO-tjenesten har i utgangspunktet det samme innholdet som den dyrere, betalte tjenesten, men lar ikke brukerne se dagsferske filmer.

I tillegg har den fått kritikk for at store deler av innholdet rett og slett ikke er laget for reklame. Dermed kan store serie-epos få meldinger om Spaghetti og legemidler midt inne i den viktigste handlingen.

Det til tross virker altså HBOs reklameløsning å ha rekruttert flere nye seere for tjenesten enn Netflix’.

Kundeflukt for første gang på ti år

Netflix er ikke helt enig med hverken kritikk eller tall fra Antenna, og mener at det er «unøyaktigheter» i materialet. Samtidig sier de til Wall Street Journal at det fortsatt er tidlig for tjenesten.

Etter ti sammenhengende år med oppgang og økning i antall kunder ble første kvartal av 2022 det første med kundetap etter at Netflix virkelig begynte å ekspandere med strømmeinnhold. Kundeflukten fortsatte et stykke inn i andre kvartal også - før Netflix endelig fikk flere kunder i tredje og overgikk forventningene nå på høstparten.

Mer konkurranse

En del av bildet er at en rekke nye strømmeaktører har etablert seg rundt Netflix. Og flere av dem har samlet seg for å gjøre flere tjenester til én, og dermed store og konkurransedyktige.

Av disse er eksempelvis Disney+ en stor aktør med langt mer enn navnet skulle antyde; her er alt fra den klassiske animasjonen til Star Wars og serier fra Starz og National Geographic.

Allerede nevnte HBO Max driver også og vokser, og innhold fra Discovery-nettverkene skal på plass etter en sammenslåing tidligere i år.

Slutt for kontodeling

Etter mange år med et nokså tilbakeholdent syn på deling av kontoer og passord til tjenesten, har Netflix i det siste blitt stadig strengere rundt kontodeling. Det har for eksempel vært kjørt tester der brukere som deler konto har blitt tilbudt å kjøpe abonnement i stedet i noen markeder.

Tidligere ble kontodeling ofte omtalt som god markedsføring for tjenesten.

Netflix har meldt at betalingsløsning for delte kontoer vil være på plass i nye markeder tidlig på nyåret. Akkurat når vet vi imidlertid fortsatt ikke.

