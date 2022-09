Slik var Apples store lansering

Avslørte fire nye iPhoner, Apple Watch Ultra og ny AirPods Pro.

Vår journalist Finn Jarle Kvalheim er på plass i Cupertino, USA.

Nytt år, ny Apple-lansering. Som vanlig avholdes den store iPhone-lanseringen i september, men i år er det amerikanske selskapet litt tidligere ute enn vanlig.

Vi har allerede laget en større artikkel om hva vi tror Apple kommer til å lansere som du kan kikke på, mens du venter på selve lanseringen klokken 19:00.

Vi kommer til å følge lanseringen direkte i denne artikkelen. Du kan også følge den via Apples videostrøm her:

PS! Vi er i salen i Cupertino - sjekk ut vår feed på Instagram for bilder og video direkte fra salen.

Apple Lansering

Vår journalist Finn Jarle Kvalheim er på plass i Cupertino:

Tim Cook er på scenen - eller i hvert fall en forhåndslaget videosnutt - og forteller at kveldens lansering skal handle om tre produkter:

iPhone

Airpods

Apple Watch

Dette stemmer veldig godt overens med ryktene, som har spådd at det vil bli fire iPhoner, en ny AirPods Pro og en Apple Watch Pro, i tillegg til den «vanlige Apple Watch.

Tim Cook i Apples forhåndslagde videosnutt.

Cook introduserer en skrytevideo om Apple Watch, hvor en håndfull Apple Watch-brukere leser takkebrev de skal ha skrevet til Apple for å beskrive hvordan smartklokken skal ha reddet livene deres. Tårevåte greier altså, rett fra første øyeblikk av lanseringen.

Og tro det eller ei, Cook sier at årets Apple Watcher blir den beste versjonen av Apple Watch de noen gang har lansert.

Apple Watch Series 8

Nye Apple Watch Series 8.

Ingen overraskelse akkurat, men den nye klokken Apple viser frem heter Apple Watch Series 8.

Den har litt større skjerm enn tidligere, men ellers samme design som før.

Den byr på flere funksjoner for helse, sikkerhet og tilkobling. Den byr blant annet på en ny temperatursensor, spesifikt for fertilitetssporing for kvinner.

Her påpeker de at dataen lagres trygt og ikke deles med noen. Kanskje en grei detalj å nevne med tanke på abortdebatten som raser i USA om dagen.

Apple Watch Series 8 skal ta tempen på håndleddet ditt hvert 5. sekund i løpet av for å holde følge med helsen din. Dette vil tilsynelatende bare skje i løpet av natten, som en slags «baseline» for kroppstemperaturen din. Dette kan brukes for ulike ting, men det er kanskje spesielt nyttig for kvinner for å spore eggløsningstidspunkt.

Den nye temperatursensoren kan blant annet gi deg mulighet til å spore eggløsning - også i etterkant.

Den nye klokken skal også automatisk kunne oppdage om du har vært i en bilkrasj. Den måler rett og slett om du har vært utsatt for ekstreme G-kraft-endringer, samt et par andre målinger, for å kunne verifisere at du har vært i en bilkrasj. Da vil den automatisk sende din lokasjon, slik at du kan få hjelp så raskt som mulig.

En ny funksjon i Apple Watch Series 8 er krasj-deteksjon.

Batteritiden er tilsynelatende den samme, «heldags 18 timer», som Apple kaller det, men de har også en ny «low power mode», som skal kunne gi deg 36 timer levetid. Den sporer da fortsatt aktiviteter, men skrur av «alltid på»-skjermen og automatisk treningsdeteksjon.

Nytt er også internasjonal roaming for modellene med støtte for mobilnett.

Klokken kommer også i en rekke ulike farger - fire for aluminium og tre for stål.

Prisen for Apple Watch Series 8 starter på 399 dollar for den billigste utgaven og 499 dollar med LTE. Norske priser er fortsatt ikke kjent. Tilgjengelig fra 16. september i USA, men vi aner fortsatt ikke hva som gjelder her i Norge.

Apple Watch SE

Andre generasjon Watch SE.

Det var visst flere klokkenyheter. Det kommer en ny variant av «billigklokken» Apple Watch SE. Tre nye farger er blant nyhetene.

Den skal være 20 prosent raskere enn den forrige SE-modellen og skjermen er 30 prosent større enn Apple Watch Series 3.

Apple ser visst for seg at SE-variantene av klokken kan være noe for barna, og påpeker hvordan det har blitt enklere å sette opp klokken via en iPhone for familiemedlemmer.

Prisen for denne starter på 249 dollar i USA.

Apple Watch Ultra - ryktene hadde rett

Apple Watch Ultra.

Ryktebørsen hadde rett, Apple Watch Ultra er en realitet.

Apple sier de har pratet med haugevis av idrettsutøvere, utforskere og eventyrlystne mennesker for å designe det som skal være deres nye high-end-modell.

Apple Watch Ultra har et 49 millimeter klokkehus laget i titanium, og har et litt annerledes design enn den vanlige Apple Watch. Skjermen er nå helt flat, noe som skal gjøre den sterkere.

Watch Ultra får en ekstra «Action»-knapp og visstnok betydelig bedre lyd. Den kan blant annet brukes til å starte treningsøkter eller bytte mellom «etapper» i løpet ditt.

Det har også kommet en ny knapp i «international orange», hva enn slags farge dét faktisk er.

Ultraen har opptil 36 batteritid til vanlig, eller 60 timer med den nye batterivennlige modusen. Det er altså cirka dobbelt av dagens modeller.

Skjermen skal ha hele 2000 nits lysstyrke.

En ny kveldsmodus skal gjøre Watch Ultra mer behagelig å se på i mørket.

Klokken skal ha ny to-frekvens-GPS, fordi noen steder er litt ekstra vanskelig for vanlige GPS-signaler. Den vanlige GPS-frekvensen heter L1, men nå får man L5 i tillegg, som i praksis skal gi raskere og mer nøyaktig lokasjon.

Det kommer også et par funksjoner spesifikt lagt for alle løpenerdene der ute. For eksempel skal klokken automatisk oppdage når du ankommer til en løpebane, slik at du kan begynne å spore løpingen rundt banen. Med et enkelt trykk på skjermen kan du spore rundetider.

For turnerdene kommer det en egen «wayfinder»-funksjon for å gjøre det lettere å plotte inn punkter på et kart, for å gjøre det lettere å finne veien når du er midt i skogen.

Apple Watch Ultra.

Er du ute og svømmer, eller dykker, vil klokken automatisk bytte skjermbilde til en egen svømmeskjerm, som viser hvor dypt du er. De beskriver det rett og slett som en egen «dive computer», som snakker med en Oceanic Plus-app, som dykkere tydeligvis er storforbrukere av. Ettersom det er svært få i Tek-redaksjonen som driver med dykking, får vi bare stole på Apple her. For noen som ikke dykker får vi bare stole på Apple her.

Storsatsing på dykking med nye Apple Watch Ultra.

Og prisen for Apple Watch Ultra? 799 dollar i USA. Det var faktisk mindre enn vi hadde trodd. Det er faktisk i sterk konkurranse med de direkte konkurrentene Garmin og Suunto, som faktisk ofte priser seg enda høyere.

Apple sier den vil bli tilgjengelig fra 23. september, men vi vet altså ikke om dette vil gjelde Norge også.

Pris i Norge: 9990 kroner.

Det virker også som at den bare kommer i én farge, altså titanium med knæsj oransj knapp, men du kan velge mellom tre ulike bånd.

Nye AirPods Pro

Neste produkt er nye AirPods Pro.

Apple har slengt inn en ny H2-brikke, en oppgradering fra H1-brikken, som skal gi bedre lydkvalitet.

Et nytt høyttalerelement er på plass og ny og oppgradert støydemping. Apple hevder det er dobbelt så bra støydemping på årets modell sammenlignet med den første generasjonen AirPods Pro. Det lover godt, for vi var allerede svært imponerte over støydempingen i forgje

Det virker også som at de har fått noen klager på at silikontuppene ikke passer i alle ører, for nå kommer AirPods Pro med fire ulike størrelser på tuppene, hvor én skal være for ekstra små ører.

Berøringssensorene på «stangen» er fortsatt på plass, men nå kan man også sveipe på dem, fremfor å bare klemme. Man kan altså sveipe opp eller ned for å justere volumet.

Batteritiden er 6 timer for øreproppene - 30 prosent bedre enn forgjengeren - og 30 timer totalt med ladeetuiet.

Det har også kommet til en liten høyttaler i ladeetuiet, som kan brukes for å finne igjen etuiet hvis du har mistet det. Etuiet kan nå også lades med Apple Watch-laderen. Hendig.

Ryktene om støtte for hi-res-kodeken til Apple - Lossless Audio Codec (ALAC) - ser imidlertid ikke ut til å stemme. Det ble i hvert fall ikke nevnt under presentasjonen.

249 dollar, klare 23. september.

iPhone 14 og iPhone 14 Plus

Produktene vi faktisk ventet på - nye iPhoner!

Borte er iPhone mini, akkurat som ventet, og erstattet med en ny og større «vanlig» iPhone.

iPhone 14 vil ha en 6,1 tommer skjerm, iPhone 14 Plus med 6,7 tommer.

1200 nits, OLED og HDR10-støtte.

De vil komme i fem ulike farger - svart, hvit, lyseblå, lilla og rødt.

Apple lover «All day»-batteritid, hva enn det faktisk betyr i praksis. iPhone 14 Plus skal ha den beste batteritiden av noen iPhone - antageligvis fordi den rett og slett er iPhonen noen gang med størst batteri - og uten å ta med Pro-modellene.

A15 Bionic Chip lever videre i iPhone 14, fra fjorårets Pro-modeller.

A15-brikken lever videre i iPhone 14. Kun Pro-modellene ser ut til å få ny og oppgradert systembrikke.

Kameraet har fått en oppgradering, men det er fortsatt snakk om 12 megapiksler her. Sensoren skal likevel være større, med 1,9 mikron piksler, F/1.5 blender og optisk bildestabilisering. Det skal gi 49 prosent bedre bildekvalitet i omgivelser med dårlig lys.

Frontkameraet har også fått en oppgradering med et «TrueDepth»-kamera med f/1.9 blender, med autofokus.

Apples avanserte bildeprosessering, Deep Fusion, blir nå brukt tidligere i bildetagningsprosessen, og en ny «motor», Photonic Engine, skal visst også gjøre underverker for bildekvaliteten.

Apple pleier å være flinke på kamerakvalitet, så vi gleder oss til å se om skrytingen deres faktisk holder mål i den virkelige verden også.

Det kommer også en Action Mode til kameraet som skal gjøre det lettere å få stabile videoer når du filmer noe med i mye bevegelse.

Farvel, Sim-kort! I USA forsvinner sim-kort-luken helt, og de skal utelukkende bruke e-sim. Veldig spennende! Her i Norge virker det imidlertid som at at vi fortsetter med sim-kort, selv om vi også har aktører som tilbyr heldigitale abonnement, slik som Nice Mobil.

Også iPhone får krasjdeteksjonen vi hørte om til Apple Watch, takket være et par nye sensorer.

En splitter ny funksjon for årets iPhoner er nødmeldinger via satelitt. Er du helt på vidda, langt utenfor dekningsområdet til mobiloperatørene, vil iPhonen din fortsatt kunne være tilkoblet «verden» via satelitt.

Funksjonen kan imidlertid ikke brukes for å koble deg til nettet, surfe eller prate - det vil kun være for nødsituasjoner.

Er du i en nødsituasjon vil du ha muligheten til å sende en nødmelding, om enn i svært begrenset format. Du svarer på et par spørsmål for å tydeliggjøre hva nødsituasjonen gjelder, før meldingen sendes til nærmeste nødinstitusjon.

Tjenesten koster penger, men er gratis i to år. Ved lansering vil tjenesten kun være tilgjengelig i USA og Canada.

Det er godt vi fortsatt har svært god mobildekning her i landet, altså...

Prisen for iPhone 14 koster det samme som fjorårets modell i USA - 799 dollar. Her i Norge kostet iPhone 13 9790 kroner, så vi kan vel forvente det samme i år.

iPhone 14 Plus koster 899 dollar.

iPhone 14 blir tilgjengelig fra 16. september mens iPhone 14 Plus ikke kommer før 7. oktober.

Det er ukjent om dette også gjelder Norge.

iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max

Ryktene stemte. Igjen. Borte vekk er «busslommen» og erstattet med en «pille»-formet liten utskjærning i toppen. Det virker som Apple virkelig omfavner det nye «hullet» og har slengt en rekke grafiske elementer i iOS 16-grensesnittet rundt det nye området.

Sensorene på framsiden skal ha blitt redesignet for å få plass på 30 prosent mindre plass.

De kaller det nye området «dynamic island», og skal endre form og størrelse basert på varslinger som kommer inn. Enten det er at du kobler til Airpods, noen ringer eller lytter på musikk i bakgrunnen.

Heldigvis vil også tredjepartsapper få tilgang til denne nye «øyen», slik at det ikke bare er Apples egne apper som kan dra nytte av det nye grensesnittet. Bra.

Når du får en varsling eller telefonen ringer, vil telefonen legge visualiseringen «rundt» den såkalte Dynamic Island, hvor kamera og sensorer altså ligger.

Skjermen har fått en oppgradering i form av tynnere rammer og høyere lysstyrke - nå 1600 nits. Peak 2000 nits.

Skjermstørrelsene er imidlertid de samme som «vanlige» iPhone - 6,1 og 6,7 tommer.

iPhone 14 Pro vil også ha «Always on display», som gjør at skjermen alltid kan være på, men med ekstremt lav oppfriskningsrate - helt ned mot 1 Hz. Med andre ord: den vil trekke veldig lite batteri når den ikke er i aktiv bruk.

Dermed kan den vise informasjon hele tiden, selv når du ikke bruker den.

Alle skjermnyhetene i nye iPhone 14 Pro og Pro Max.

På innsiden har nye iPhone 14 Pro en helt ny brikke - naturligvis kalt A16 Bionic.

6 kjerner, 2 «high performance»-kjerner som bruker 20 prosent mindre strøm enn før, 4 «efficiency»-kjerner som bruker en tredjedel av konkurrerende brikker (ifølge Apple).

De nye Pro-modellene får også kraftig forbedret kamera, akkurat som ventet.

48 megapiksler med quad-piksel sensor. 65 prosent større sensor enn iPhone 13 Pro og ny sensor-shift OIS.

Quad pixel-brikken skal ifølge Apple gi deg fire ganger mer lys, og dermed dobbelt så bra ytelse i omgivelser med lite lys. For selv om brikken er større, og kan gi deg flere piksler, blir oppløsningen på bildene de samme som før.

Det kommer nå også en egen 2x telefoto-modus, som i praksis ikke er et eget, nytt objektiv, men en beskjærning av fullskalabildet den nye sensoren tar.

Man kan ta ProRaw-bilder med 48 MP, for alle fotonerder der ute.

Litt «juks» med den nye bildebrikken gir iPhone 14 Pro og Pro Max en ny 2x-zoommodus. Den bruker i praksis alle 48 megapikslene og klipper ned bildet til et tettere utsnitt. 2x kommer i tillegg til de vanlige 0,5, 1 og 3 x.

Et nytt ultravidvinkelkamera på baksiden av iPhonen skal ha tre ganger bedre ytelse i mørke omgivelser, sammenlignet med forgjengeren.

Dette blir veldig spennende å prøve ut i praksis så fort vi får dem inn til test!

Batteritiden da? «All day battery life», sier de fra scenen. Lite detaljer her, altså.

Prisene (i USA) begynner på 999 dollar for iPhone 14 Pro og 1099 for iPhone 14 Pro Max. Forhåndsbestilles fra 9. september, lanseres 16. september. Husker vi rett var dette nøyaktig samme pris som iPhone 13 Pro-variantene. I så fall kan vi nok forvente fjorårets priser også her i Norge. Skal vi gjette vil dette altså være prisene:

iPhone 14 Pro - 128 GB: 12.290 kroner

iPhone 14 Pro Max - 128 GB: 13.490 kroner

(Forutsatt at prisene er de samme som i fjor, altså)

Og med det var lanseringen ferdig. Det gikk jo omtrent nøyaktig som forventet, med et par bitte små overraskelser her og der. På både godt og vondt. Vi følger opp med sniktitter på de nye produktene så fort det lar seg gjøre!