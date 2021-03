«Gravesperre» for nye grafikkort er allerede brutt

Kom seg rundt begrensningen ved hjelp av en driver fra Nvidia selv.

RTX 3060. Nvidia

Torstein Norum Bugge 16 Mar 2021 12:00

Det ble litt rabalder da Nvidia aktivt gikk inn for å hindre kryptograving etter kryptovalutaen Ethereum på sine nye RTX 3060-grafikkort, ved å implementere en fartssperre direkte i programvaren sin .

Nå melder imidlertid nettsiden Cryptomining-blog om at det har blitt oppdaget en «offisiell» måte å omgå restriksjonene på, og løsningen er latterlig enkel.

Bare bruk utviklerdriverne, nærmere bestemt versjon 470.05. Disse driverne har ingen sperrer, og du kan således grave så mye du vil med full hastighet også på RTX 3060-kort om du har denne programvaren installert.

Fungerer, men har begrensninger

Løsningen er nok gledelig for noen som skulle ønske at også disse kortene var mulig å bruke til å grave etter kryptovaluta, men den kommer også med sine begrensninger.

Først og fremst må du få registrert deg som en utvikler på Nvidias side for å få lastet ned disse driverne, og driverne finnes kun for Windows – ikke for Linux eller macOS.

For det andre fungerer driverne kun med enkeltstående grafikkort, som betyr at den tradisjonelle gravemetoden ved å koble sammen en haug med grafikkort i spann ikke fungerer.

Slik kan det se ut når det graves etter kryptovaluta på tradisjonelt vis. TechARP

Dette gjør metoden nokså begrenset, og i praksis betyr dette at «smågravere» med enkeltmaskiner og ett grafikkort har muligheten til å grave om de vil. Større operatører må derimot se til andre kort.

Og kanskje er det like greit, for markedet for grafikkort har vært helt bananas det siste året, med veldig dårlig tilgjengelighet og skyhøye priser.

Dette var også grunnen til at Nvidia nå forsøker å begrense bruken av gaming-kort til kryptograving, og heller lager spesialkort for dette formålet .

Driverne som fungerer med kryptogravingen krever også at en skjerm er tilkoblet hvert kort, noe som er veldig uvanlig. Cryptomining-blog spekulerer derfor i at dette ikke egentlig er en «fri» driver, men heller en tidlig variant av den offisielle blokkeringen som til slutt endte opp i at hastigheten på minnet strupes.

