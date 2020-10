Tesla har startet utrullingen av «full selvkjøring»

Men foreløpig kun i begrenset betaversjon.

Teslas «Full Self Driving»-pakke har så langt mest av alt vært en lovnad om funksjoner i fremtiden. Nå har Tesla begynt utrullingen av en stor oppdatering. Tesla

Stein Jarle Olsen 22 Okt 2020 14:45

Teslas omtale av bilenes evne til å kjøre på egen hånd har vært under en viss kritikk, men i natt startet utrullingen av det som vel kan kalles Elon Musks våte drøm: En betaversjon av Teslas såkalte «Full Self Driving».

Prisen øker

Musk har de siste månedene snakket om at selskapet har jobbet med en «fundamental omskriving» av autopilot-koden, og onsdag varslet han på Twitter av utrullingen ville starte senere samme dag.

– Vil være ekstremt sakte og forsiktig, slik den bør, skrev han.

Samtidig varslet han at prisen på Teslas FSD-pakke vil øke med rundt 2.000 dollar mandag, siden funksjonen nå er ute i betaversjon. I dag koster denne 8.000 dollar i USA og 59.600 kroner i Norge, så rundt 15.000 kroner opp er nok sannsynlig.

– Hendene på rattet

Med oppdateringen er Teslas biler i stand til å navigere selv gjennom lyskryss, rundkjøringer og generelt kjøre selv i mange bymiljøer. De vil også kunne ta av fra motorveien på egen hånd, velge riktig fil og altså svinge både til høyre og venstre. Tesla advarer likevel om at funksjonene er i tidlig betaversjon og at man må være ekstra forsiktig når man bruker dem. Læring fra brukerne skal hele veien sørge for at funksjonene forbedres.

– Alltid hold hendene på rattet og følg ekstra godt med på veien. Ikke bli selvtilfreds, skriver selskapet i versjonsnotatene.

Fra de få betabrukerne hos Tesla har vi fått enkelte eksempler på hvordan selvkjøringen fungerer i praksis. Twitter-bruker Brandonee916 viser for eksempel hvordan bilen hans stopper for lyssignaler i et kryss og venter på en møtende bil før den svinger til venstre.

Grafikken er mer grovkornet enn vi er vant til å se i Teslas biler, men det er nok ikke utenkelig at dette vil se betydelig bedre ut når Tesla begynner full utrulling.

Samme bruker viser også frem hvordan biler ter seg gjennom en rundkjøring. Her svinger den imidlertid ut i en fil som brukes til parkering, hvorpå føreren må gripe inn.

Tesla Owners Silicon Valley har også fått tilgang, og viser også hvordan bilen svinger til venstre gjennom et kryss - her også med videoen på veien, ikke på skjermen.

Vi har forespurt Tesla Norge om også norske kunder vil få oppdateringen, men har foreløpig ikke hørt tilbake.

Det regulatoriske rammeverket i Europa begrenser imidlertid bruken av slik selvkjøring her. Biler har for eksempel ikke lov til å gjennomføre bratte svinger på egen hånd, og det er også restriksjoner på hvor lang tid det kan gå fra man gir signal om et filbytte til bilen faktisk gjennomfører det. Smart Summon-funksjonen, som lar Tesla-eiere påkalle bilen for eksempel fra andre siden av parkeringsplassen, er heller ikke tillatt her.