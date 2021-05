Mer gratis innhold fra PlayStation

PlayStation fortsetter å gi bort spillinnhold for å holde folk hjemme.

Call of Duty/YouTube

Jonathan Falk 18 Mai 2021 10:38

Gjennom pandemien har spillere verden over fått gratis tilgang på titler som «Ratchet & Clank» og «Horizon Zero Dawn». Det hele er en del av Stay At Home-kampanjen PlayStation har kjørt gjennom pandemien.

I deres siste gavedryss gir de nå bort items og annet snacks til en rekke bestemte spill, blant annet «Warzone» og «Rocket League».

Rocket League/YouTube

«Warzone»-spillere vil fra og med 20. mai få tilgang til 5 double XP-tokens. Tilbudet varer til 7. juni.

Det skriver PlayStation i et blogginnlegg, hvor de legger frem hele menyen.

Er du «Rocket League»-spiller kan du allerede nå forsyne deg av en rekke gratis costumization-muligheter, deriblant nye hjul og trails.

PlayStation/YouTube

De andre spillene det slippes innhold for er «NBA 2K21», «MLB The Show 21»,« Brawlhalla», «Destruction AllStars», «Rogue Company», «World of Tanks/World of Warships» og «Warframe».

Selv om tilbudet også gjelder spillere av PlayStation 5, så kan det se ut som at flere må vente enda lenger på å få ny konsoll i hus.

Sony har nemlig selv meldt at de sliter med å få ordentlig sving på PS5-produksjonen, og at de neppe vil klare å møte etterspørselen i løpet av året.

Dermed ser mangelen ut til å strekke seg godt ut i 2022.