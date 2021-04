Sony slipper telefoner med variabel zoom

Toppede nye flaggskipmobiler i Xperia-serien.

Xperia 5 III blir relativt kompakt, vanntett og med voldsomme kameraegenskaper. Stort batteri får den også. Sony

14 Apr 2021

Det går en stund mellom de virkelig store nyhetene i mobilverdenen for tiden, men Sonys lansering av Xperia 1 III er antakeligvis en slik. Den har et kamera med variabel zoom i en telefon. Det er antakeligvis første gang vi ser et slikt kamera i en moderne smarttelefon.

I tillegg toppes det hele med verdens første mobilskjerm med kombinasjonen 4K-oppløsning og 120Hz oppdatering. I tillegg bruker selskapet liknende teknologi som i forrige generasjon Xperia 1 til å øke inntrykket av flimmerfrihet og rask oppdatering. De «overklokker» skjermen for å blanke den ut mellom hvert bilde. Dermed skal telefonen gi et skarpere og raskere bilde til spilling enn selv de allerede raske 120 hertzene antyder.

Samtidig som Xperia 1 III slippes lanserer Sony også Xperia 5 III, som tradisjonen tro blir en mer kompakt variant. Den har 6,1-tommers skjerm mot Xperia 1 III som har 6,5 tommer. I praktiske mål betyr det at den er tre millimeter smalere, med 6,8 centimeters bredde mot 7,1 centimeter for størstemann.

Men det meste av teknologi er med fra toppmodellen. Den får også zoom-kamera og lynrask skjerm, men med lavere oppløsning enn den elleville 4K-oppløsningen fra toppmodellen.

Lenge siden siste mobil med optisk zoom

Variable zoomkamera er en ekstrem sjeldenhet i mobilverdenen. Foruten enkelte spesialmodeller og tilbehør i mer moderne telefoner må vi over ti år tilbake for å støte på konseptet. Foldetelefonen Nokia N93 hadde det i en tubeformet midtdel som du kunne brette skjermen rundt for å lage en «camcorder»-formet affære, og den noe mer ordinært utseende skyvetelefonen Samsung G800 hadde det.

Og selv om de er vesentlig nyere er det god sjanse for at du har glemt Samsung Galaxy Camera og Motorolas Hasselblad-modul som kunne klipses bakpå telefonene. Ingen av delene ble store suksesser.

Derimot har mobilzoom fått en renessanse i telefoner med kraftige zoomobjektiv, så som Huawei P30 Pro og Samsung Galaxy S21 Ultra. Men så langt har samtlige hatt stillestående objektiv med 3–10 ganger zoom, og digital zoom utover det de optiske egenskapene byr på.

Xperia 1 III får lynrask 4K-OLED-skjerm, støtte for nyeste 5G-teknologi og har samme heftige kamera og store batteri som Xperia 5 III. Hva beistet vil koste, og når det blir tilgjengelig, får vi vite først nærmere sommeren. Sony

Ett kamera oppfører seg som to

Det er altså nokså spesielt når Sony nå byr på ett enkelt zoom-kamera som går optisk fra 70 til 105 millimeter. Det må like fullt sies at helt som tradisjonelle zoomobjektiv er det ikke; du bytter mellom de to utslagene, og har tilsynelatende ingen trinnløs justering mellom ytterpunkt - der kommer antakeligvis digital hjelp inn. Altså er det ett kamera som oppfører seg som to.

I praksis vil du nok merke liten forskjell på selve fotoopplevelsen mellom en Xperia 1 III og andre telefoner med zoomløsninger på, men de ferdige bildene bør dra nytte av enda et steg optisk zoom, og det samme kan det tenkes at videoopptak gjør.

I tillegg til zoomkameraet får du et ultravidvinkelkamera på 16 millimeter og en vanlig vidvinkel på 24 millimeter. Dermed har du fire ulike «avstander» å fotografere fra. Et fjerde kamera hører til, men det er et såkalt ToF-kamera, eller time of flight, som registrerer avstander til ting foran telefonen og hjelper den med å fokusere.

Nytt av året er at Sony skal ha slått sammen Pro-funksjonene sine med de mer vanlige kamerafunksjonene, slik at de kraftigste mulighetene ikke lenger er skjult i en app du må gå omveier for å finne. Det er likevel et spørsmål hvor mange som drister seg til å skru av automodusen.

Rask lading, men ikke raskest

Kraftig oppgraderte høyttalere hører til i Xperia 1 III, og det samme gjør noe større batteri enn i tidligere generasjoner . Det øker fra 4000 mAh til 4500 mAh i begge telefonene. Sony skryter av at det bare skal ta 30 minutter å fylle batteriet til 50 prosent. Det er ikke spesielt raskt sammenliknet med de heftigste kinesiske telefonene - det har etablert seg et eget kappløp rundt lading og hvem som kan «tanke opp» telefonene sine fortest.

Samtidig er det verdt å ha i mente at i den delen av mobilbransjen som ikke er opptatt av hastighet for hastighetens del, har Sony hatt vel så stor påvirkningskraft. De har det siste tiåret snakket mye om å ta vare på batteriet så det holder lenger, og når du finner muligheter til å begrense øvre ladenivå og å automatisk time fulladingen til før du forlater hjemmet om morgenen, er det sannsynlig at mobilprodusenten din har hentet inspirasjon hos nettopp Sony.

Med andre ord - en kinesisk telefon lader kanskje fortere, men det er ikke usannsynlig at batteriet i en Sony kan ha lenger levetid.

Verdt å få med seg er at kun Xperia 1 III støtter trådløs lading.

Xperia 10 III blir vanntett og har fått en oppgradering av skjerm og ytelse siden sist. Sony

Oppgradert Xperia 10

Ved siden av oppgraderinger for kamera, skjerm og batteri kommer de sedvanlige oppdateringene av prosessor og annen maskinvare. Det er siste generasjon Qualcomm Snapdragon som kjører både Xperia 5 III og Xperia 1 III - og vi kjenner den som lynende rask og ganske stabil og effektiv. Noen ytelsesrevolusjon er den imidlertid ikke - den er mer «som forventet», og Apples systembrikker har de siste par årene dratt litt fra Qualcomms på noen områder.

Ved siden av de to flaggskipene kommer forøvrig en enklere utstyrt Xperia 10 III, som denne gangen er vanntett og litt oppgradert sammenliknet med tidligere utgaver i serien.

Nyhetene her er større batteri, HDR-støtte i mobilskjermen og 5G er på plass i alle tre telefonene. For Xperia 1 III vil dessuten såkalt millimeter wave-5G være støttet. Det er snakk om mobilnettverk ved svært høye frekvenser. Egenskapene ved disse nettene er at de har kort rekkevidde, men ekstrem responstid og kapasitet. Det er først og fremst en type mobilnett man bygger der veldig mange mennesker er samlet, gjerne enten i tilknytning til kollektivtransport eller sports- og kulturarrangement.

Per i dag er det få telefoner fra de store mobilprodusentene som støtter millimeter wave-teknologi, og den er heller ikke rullet ut av noen norske operatører. I USA brukes den til dels på idrettsarenaer, og Apple har støtte for det i iPhone 12-versjonene som selges i det amerikanske markedet.

Hverken pris eller presis slippdato er sluppet av Sony foreløpig. Alt vi har fått vite så langt er at telefonene kommer til sommeren.