Mercedes-Benz lanserer EQB - med mulighet for sju seter

EQB er Mercedes-Benz’ nye «folkefrakter». Den kan leveres med tre seterader og sju seter. Mercedes-Benz AG

Stein Jarle Olsen 19 Apr 2021 10:42

Knapt før blekket har tørket på sakene om EQS er Mercedes-Benz ute med en ny elbil. Denne gang er det GLB som har fått en elektrisk variant, og den har naturligvis fått navnet EQB. Bilen ble lansert på bilmessen i Shanghai.

Med en lengde på 4,68 meter plasserer EQB seg midt i kompakt-SUV-klassen som etter hvert har blitt ganske velfylt blant elbilene. Den blir dermed en direkte konkurrent til biler som Volkswagen ID.4 , Skoda Enyaq , Audi Q4 e-tron , BMW iX3 , Nissan Ariya , Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6 , blant annet.

Baksetene kan slås ned individuelt. Mercedes-Benz AG

Sju seter

EQB skiller seg imidlertid ut på ett punkt: Den kan fåes med tre seterader og sju seter. Det er riktignok ganske begrenset med plass til den tredje seteraden, så de to bakerste setene er ifølge Mercedes-Benz kun egnet til at personer under 1,65 meter kan sitte komfortabelt. Fire barneseter skal være mulig å skvise inn i bilen.

Bilen vil kunne fåes med både for- og firehjulstrekk, og den vil få det samme batteriet som sitter i EQA, på 66,5 kilowattimer netto. Mercedes-Benz har foreløpig kun offentliggjort rekkeviddetall for versjonen EQB 350 4Matic, altså en versjon med firehjulstrekk, og den skal få 419 kilometer rekkevidde etter WLTP.

Interiøret minner veldig om interiøret vi så i EQA. Mercedes-Benz AG

Det er noe mindre enn eksempelvis Skodas firehjulsdrevne Enyaq (iV80X), som har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 460 kilometer fra et batteri på 77 kWh netto. Audis Q4 e-tron har på sin side oppgitt 488 kilometer rekkevidde i firehjulsdrevet versjon.

En versjon med lengre rekkevidde er imidlertid også på vei, ifølge Mercedes-Benz. Ytelsesmessig har tyskerne foreløpig vært ganske beskjedne med å slippe tall, men sier at de kraftigste versjonene av bilen vil ha over 200 kilowatt effekt.

Mercedes-Benz EQB. Mercedes-Benz AG

Kommer i år

EQB er ellers i stand til å ta imot 100 kilowatt effekt på hurtigladere. Om den oppfører seg på samme måte som EQA er dette sannsynligvis et noe konservativt tall. Da vi hurtigladet EQA så vi nemlig en makseffekt på 112 kilowatt . 10 til 80 prosent skal ta «litt over 30 minutter».

Bagasjerommet er på 495 liter i utgaven med fem seter, og 465 liter i biler med en tredje seterad. Med setene nedslått er volumene henholdsvis 1710 og 1620 liter. Hengerfeste er foreløpig ikke nevnt med ett ord.

Bilen skal produseres i Ungarn. Norgeslansering er forventet mot slutten av året, melder importør Bertel O. Steen.

