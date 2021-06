Mener krypto-forbud i Kina gir fallende grafikkortpriser: – Direkte feil for Norden, sier Komplett

Flere observerer at kryptoforbudet i Kina gir fallende grafikkortpriser. Her RTX 3060 Ti i tre utgaver. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vilde M. Horvei 22 Juni 2021 18:29

Kinas regulering av «kryptomining» sørger for et lenge etterlengtet prisfall for grafikkort. Men grafikkortmangelen er likevel ikke over.

Kina har i en årrekke innført reguleringer for kryptomining. I mai la de inn et forbud mot at finansinstitusjoner kunne tilby tjenester som på noe vis relaterte til kryptotransaksjoner.

Men i helgen satte de inn nådestøtet og stengte helt ned for store deler av utvinningen av Bitcoin i Sichuan-provinsen i Beijing. Dette kom på toppen av allerede strenge restriksjoner og nedstenginger i blant annet Indre Mongolia-regionen.

Dermed har verdiene på Bitcoin, ethereum, XRP og andre digitale valutaer rast med opp mot 400 milliarder dollar. Det estimeres videre at over 90 prosent av Kinas Bitcoin-mining vil følge samme skjebne.

Prisene synker

Landets behov for kontroll over sitt økonomiske marked kommer derimot kanskje andre til gode. Resultatet er nemlig at prisene på grafikkort har falt drastisk, ifølge flere kilder. ComputerBase, gjengitt av Tom’s Hardware, skriver at prisen på grafikkort i Europa har sunket parallelt med kryptoreguleringene .

Ved å sammenligne priser og tilgjengelighet i perioden 17. mai (hvilket sammenfalt med den første kryptonedstengingen i Kina) og 17. juni, så ComputerBase en dobling i salg av både Nvidia og AMDs GPU-modeller. Nvidia GeForce RTX 3060 og AMD Radeon RX 6700 XT kan skilte med en nedgang i pris på opp mot 50 prosent sammenlignet med forrige måned, mens RTX 3080 og RX 6800 XT kun har en nedgang på ti til 15 prosent.

Også The Register trekker frem ulike grafikkortmodeller som har falt i pris på det kinesiske markedet, og refererer til årvåkne Reddit-brukere som har notert seg at trenden også er på vei til Amerika.

Illustrasjonsbilde av hvordan mining med RTX 3080-grafikkort kan se ut. TechARP.

Ingen bedring i sikte

Men mens det internasjonalt jubles over en mulig sluttgang på tørkeperioden, kan kommunikasjonsdirektør i Komplett, Kristin Hovland, melde at de ikke ser like lyst på saken:

Kristin Hovland i Komplett heller kaldt vann i årene på dem som håper på bedre tilgang på grafikkort fremover. Komplett

– Dessverre er det lite som tyder på at produsentene makter å produsere det markedet etterspør, og derfor er opplysningene om prisnedgang direkte feil for det nordiske markedet. Vi har heller ikke registrert prisnedgang i andre markeder, og hvis den skulle komme må produsentene av skjermkort først legge seg i selen for en betydelig økt produksjon. Komplett og andre aktører har sjelden opplevd så lav tilgang på elektronikk målt mot etterspørselen, noe som gjelder flere varegrupper som for eksempel Playstation. Det er svært frustrerende for både Komplett og våre kunder.

– Salget har vært historisk høyt siden lansering av Ampere og egentlig bare begrenset av tilgang. Vi har aldri sendt flere skjermkort ut av lageret, enn det vi har gjort de siste seks månedene. Tilgjengeligheten har vært historisk bra, men det hjelper lite når etterspørselen aldri har vært enda større, sier Hovland.

– Høy etterspørsel

Også kommunikasjonssjef for Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly, beskriver en usikker situasjon for tilgangen på grafikkort:

– Det er fortsatt en veldig høy etterspørsel sammenlignet med hva som er tilgjengelig på de fleste av 30-seriekortene spesielt.

– Vi håper selvsagt at situasjonen bedrer seg innen kort tid og at vi kan tilby kort til alle som venter på å handle disse. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke svare konkret på når vi tror dette blir. Vi forholder oss til informasjon om bekreftede leveringer og vil selvsagt informere om dette til kundene våre så fort det lar seg gjøre, skriver Bergly i en e-post.