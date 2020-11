Tesla åpner mobil service landet rundt

Endrede regler lar deg få mekanikerhjelp der du er.

Slik kan det se ut om Teslas verksted kommer til deg. Det har ikke vært tillatt tidligere, men har likevel vært i drift rundt Oslo i en prøveperiode. Tesla

Finn Jarle Kvalheim 12 Nov 2020 13:02

Andre steder i verden har Tesla hatt sine mobile serviceløsninger en stund. Tjenesten går ut på at en bil med mekaniker og utstyr rykker ut til der du måtte befinne deg for å gjøre enkle serviceoppdrag eller reparasjoner. Her til lands har ikke reglene tillatt det før en ny verkstedforskrift trådte i kraft nå i november. Og med det kommer også Teslas serviceløsning til Norge.

Det er Bilbransje24.no som melder om nyheten. Både Tesla og Røhne-Selmer (Ford) har prøvd ut denne typen løsninger en tid. Hvis du er Tesla-eier i Oslo-området kan du allerede ha stiftet bekjentskap med tjenesten som har vært testkjørt i hovedstaden.

Noe tidsperspektiv for akkurat når det blir mulig å bestille servicebil fra Tesla kan ikke talsmann Even Roland gi foreløpig. Men bilprodusenten har 19 verksteder som strekker seg over store deler av Norge, og opp til Tromsø i Nord. Bilbransje24 mener å vite at tjenesten vil bli tilgjengelig over mesteparten av Norge i løpet av 2021.

Bygger videre på pilotprosjektet

I første omgang er det en forlengelse av pilotprosjektet Tesla jobber med, men de vil ikke si noe konkret om noen storlansering ennå.

– Vi kommer til å fortsette å jobbe med eksisterende ressurser fremover, i tråd med den nye forskriften, men vi kan ikke gi flere detaljer om utrullingsplanene våre nå. Inntil videre kommer vi til å ha samme tilnærming som vi hadde i pilotprosjektperioden, hvor det er våre servicesentere som selv vurderer når Mobile Service kan tilbys basert på oppdragene de har fått inn, forklarer Roland til Tek.no og understreker at den nye servicevarianten foreløpig ikke er noe man som kunde kan velge selv.

– Vi ser nå på videre skalering og utrulling av dette fremover, men det er for tidlig å si noe om nøyaktig tempo og fremdrift. Tesla har god servicekapasitet for de kundene vi har i Norge i dag. Fokuset vårt nå er å bygge ut kapasiteten ytterligere med tanke på Model Y-lanseringen, og her vil det være naturlig å se på en kombinasjon av servicesentre og Mobile Service, forklarer Roland som også nevner at de har åpnet fem nye verksteder så langt i år.

Cross-overen Model Y er allerede i salg i USA, men er også på vei til Europa. Bilen skal etter hvert produseres for det europeiske markedet ved den nye Tesla-fabrikken utenfor Berlin.

Usikkert hvor utrullingen går videre

Teslas mann er altså ikke villig til å si noe om hvor og når servicen dukker opp, men er tydelig på at de som bor langt unna sitt nærmeste verksted antakeligvis er dem tjenesten vil bli viktigst for.

– Vi ser blant annet på hvordan vi kan bruke Mobile Service i områder hvor kunden må kjøre langt til nærmeste servicesenter, for å gjøre det enklere for kunden, forklarer han.

Så langt har tjenesten vært testet i Oslo-området, men du har ikke kunnet bestille den ut fra egen vurdering. I stedet har verkstedet vurdert ut fra ulike faktorer. Slik vil det altså fortsette å være.

– Det er en fortløpende vurdering av oppdragsmengden vi har i ulike områder, og hvordan vi kan hjelpe kundene våre best mulig. I første omgang vil det også kunne være regionale forskjeller, forklarer Roland.