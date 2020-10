OnePlus lanserer to billigere Nord-modeller

Den opprinnelige fikk 10/10 av oss.

OnePlus lanserer to nye Nord-mobiler: N10 (til venstre) og N100. Oneplus/montasje

Stein Jarle Olsen 26 Okt 2020 14:16

Vi delte ut en skinnende 10 av 10 til OnePlus Nord , og kalte den en innertier uten særlig store mangler. Til under 5.000 kroner føltes den som en toppmodell i bruk.

Nå kommer OnePlus med to nye modeller i Nord-serien: OnePlus Nord N10 5G og OnePlus Nord N100. Begge blir billigere enn den eksisterende Nord, med veiledende pris på henholdsvis 3.699 og bare 1.999 kroner.

Så hva får du for pengene?

Solide spesifikasjoner

N10 kommer som navnet antyder også med 5G-støtte, i likhet med OnePlus Nord. Det hele drives av en Snapdragon 690-prosessor (mot 765 på OnePlus Nord) , kombinert med 6 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Skjermen er på 6,49 tommer, altså ørlite større enn Nord, og har såkalt FHD+-oppløsning, som i N10s tilfelle betyr 2400 x 1080 piksler.

Nord N10 5G plasserer seg en knapp tusenlapp under den vanlige OnePlus Nord. Oneplus

Skjermen har også 90 Hz oppdateringsfrekvens, noe som gir en betydelig mer behagelig brukeropplevelse enn 60 Hz, som tidligere har vært standard. Det er også noe vi klaget på at iPhone 12 og 12 Pro ikke hadde i våre nylige tester, telefoner som koster tre ganger så mye som den nye OnePlusen.

Batteriet er på 4.300 mAh, og telefonen støtter OnePlus’ Warp Charge 30T, som skal kunne lade med inntil 30 watt og fra 0 til 70 prosent på rundt 30 minutter. Du får ellers totalt fire kameraer: Et hovedkamera på 64 megapiksler, en ultravidvinkel (119 grader), en makro- og en sorthvitt-linse.

Makrokameraet var noe vi omtalte som fullstendig poengløst på OnePlus Nord, så forventningene bør kanskje stilles inn deretter. Selfiekameraet er ellers på 16 megapiksler. Prismessig konkurrerer N10 hovedsaklig med Motorolas Moto G 5G til 4.000 kroner, en telefon som også skilter med både 5G-støtte og 90 Hz-skjerm, men har kraftigere prosessor i form av Snapdragon 765.

OnePlus N100 bringer OnePlus helt ned i den rimeligste budsjettklassen. Oneplus

En mulig prisbombe

Billigmodellen Nord N100 kommer med en Snapdragon 460-brikke, 4 GB RAM og 64 GB lagring. Både den og N10 har for øvrig plass for microSD-kort, så det er mulig å utvide lagringen på egen hånd.

Skjermen er på 6,52 tommer og har en oppløsning på 1600 x 720 piksler. Batteriet er på sin side på solide 5.000 mAh og N100 støtter lading med inntil 18 watt.

N100 har tre kameraer: Et hovedkamera på 13 megapiksler, et eget portrettobjektiv og en makrolinse, men begge de to sistnevnte er bare på skarve to megapiksler. Både N10 og N100 har fingeravtrykkslesere på baksiden, og begge kommer med Android 10 og OnePlus’ eget OxygenOS 10.5.

Telefonene skal bli tilgjengelig i desember, får vi opplyst fra OnePlus.

