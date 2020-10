Google lanserer sitt eget VPN

Torstein Norum Bugge 30 Okt 2020 07:44

VPN-tjenester er nyttige saker om man ønsker å ha kontroll over egen nettsurfing, og nå melder Google på sine egne sider om at de lanserer en egen VPN-tjeneste.

«Mer beskyttelse med det nye VPN-et fra Google One», skriver selskapet på bloggen sin. VPN-tjenesten er med andre ord ikke frittstående, men følger med Google One-tjenesten. Dette er en tjeneste som foreløpig er tilgjengelig i USA og et knippe andre vestlige land, og som tilbyr ulike lagringskapasiteter i Google Drive, Mail og Photos samt tilgang til «eksperthjelp» fra Google.

Det siste kan eksempelvis bety direktehjelp med Googles tjenester eller rådgivning til hvordan du kan surfe trygt på nettet. VPN-tjenesten følger med det dyreste abonnementet i denne pakken, og gir også 2 TB skylagring og ulike fordeler i Googles nettbutikk og i Google Play.

De ulike planene i Google One. Google

Kan bli bygget inn i Android i fremtiden

VPN-tjenesten fungerer kun på Android, via Google One-appen, og aktiveres enkelt via én bryter. Det at tjenesten er Android-spesifikk og tilsynelatende bygget inn i selve operativsystemet tyder på at dette muligens kan bli en integrert ting i Android i fremtiden. I så fall vil VPN brått bli langt mer tilgjengelig for veldig mange.

Det finnes riktig nok mange VPN-tjenester du kan bruke separat, men dét er utvilsomt mer omstendelig enn å få det ferdig levert med telefonen du nettopp har kjøpt.

Så er det jo også verdt å stille spørsmål ved om det er så lurt å kjøpe sikkerhet fra selskapet mange nettopp ønsker å gjemme internettrafikken sin fra. Google bruker som kjent enorme mengder data for å rette reklame direkte mot hver og en av oss, og VPN-tjenester reklamerer ofte med å hindre nettopp denne delingen av data.

Uansett: om og når tjenesten blir tilgjengelig her på berget er ukjent.