Ny Xbox-funksjon gir inntil firedobbel bildeflyt i eldre spill

«FPS Boost».

Bare en håndfull spill støtter FPS Boost til nå, men Microsoft lover at funksjonen kommer til flere spill snart. Microsoft

Anders Brattensborg Smedsrud 19 Feb 2021 11:52

Microsoft har rullet ut en nyhet for Xbox Series X|S de kaller «FPS Boost».

FPS Boost utnytter den økte ytelsen i dagens generasjon konsoller for å gi eldre spill fra Xbox One- og Xbox 360-æraen høyere bildeflyt, eller «FPS».

Microsoft hevder funksjonen kan omtrent doble den originale bildeflyten i mange spill, og at den i enkelte titler kan firedoble den.

De første spillene som får dra nytte av FPS Boost er Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 og Watch Dogs 2.

Oppdateringen gir blant annet New Super Lucky’s Tale en økning av bildeflyten fra 30 til 120 FPS, mens UFC 4 på sin side klatrer fra 30 til 60 FPS.

Om du har tilgang på spillene via Xbox Game Pass er det i første rekke New Super Lucky’s Tale og Sniper Elite 4 som får FPS Boost. Det er uklart hvorfor Microsoft skiller på de ulike eierformene for funksjonen.

Skal komme til flere spill

FPS Boost skal være utviklet og testet i samarbeid med en rekke spillutviklere og skal kreve lite arbeid for å implementere. Funksjonen kan dermed bli tilgjengelig i mange spill, og skal for øvrig være lett å slå på, uten å kreve noen oppdatering eller tungvinte prosesser fra deg som spiller.

Microsoft lover å annonsere mange flere spill som støtter FPS Boost snart.

Denne våren ruller selskapet også ut en egen valgmeny for kompatibilitet der du kan slå FPS Boost av og på, sammen med å styre eventuelle HDR-funksjoner.

En ny systemoppdatering vil denne våren gi deg en ny meny for å administrere kompatibilitetsvalg for spillene dine. Microsoft

Satser på bakoverkompatibilitet

Vi har tidligere skrevet at Microsoft hevdet neste generasjon Xbox ville blir den mest bakoverkompatible konsollen i historien.

Eldre spill, fra Xbox-, Xbox 360- og Xbox One-æraen ble alle lovet kraftige oppgraderinger, som at de alltid skulle kjøre på sin høyeste oppløsning og bildeflyt, og automatisk støtte HDR-bilde, til tross for at denne teknologien kom over et tiår etter at flere av spillene var påtenkt.

Dessuten skulle enkelte interessante titler oppgraderes manuelt for å kjøre med mye høyere bildeflyt og oppløsning enn utvikleren egentlig la inn støtte for. Det er sistnevnte forbedringer Microsoft nå er i ferd med å rulle ut.

Den konkurrerende PlayStation 5 fra Sony har på sin side kun mulighet til å kjøre spill fra PlayStation 4-tiden. Enkelte av dem støtter høyere bildeflyt eller detaljnivå når de kjører på den nyeste konsollgenerasjonen.

Du kan lese mer om hvilke planer og visjoner Microsoft har for sin Xbox Series X i vårt intervju med Jason Ronald , mannen som ledet utviklingen av konsollen.

annonse Microsoft Xbox Series S Sjekk prisen