Android samler mange ganger mer data enn iOS, ifølge studie

Men Google er uenige i testmetodikken.

Android samler langt mer data enn iOS, ifølge en undersøkelse. Men hverken Google eller Apple er helt enige med funnene fra undersøkelsen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 31 Mar 2021 10:56

En studie gjort av Trinity College i Dublin viser at Googles mobilmenyer samler inn store mengder data i bakgrunnen.

Hele 20 ganger så mye data skal strømme hjem til Android-skaperne sammenliknet med det som samles inn fra iPhoner til Apple, ifølge undersøkelsen som blant annet er skrevet om hos Arstechnica .

Det skal ikke være snakk om data som samles fordi man har installert apper, eller satt opp operativsystemene på en spesiell måte. Dette skal være ren «telemetri», altså dataene de to ulike mobilsystemene samler løpende og uansett hvilke innstillinger du skrur på. I snitt skal både iPhoner og Android-mobiler sende data hver 4,5 sekunder.

Google mener imidlertid at målingene er gjort på feil måte, og er uenige i resultatene fra dem. Heller ikke Apple er helt enige i funnene fra undersøkelsen.

20 ganger så mye data fra Android

I undersøkelsen har de sett på de presise mengdene data som sendes fra en iPhone og en Android-telefon ved oppstart og gjennom døgnet. Forsker Douglas Leith ved universitetet viser til at mengdene data som sendes til selskapene ved oppstart er langt høyere for Google, med en hel megabyte per oppstart, der Apple kun får tilsendt 42 kilobyte fra iPhoner - mindre enn én tjuendedel - idet de starter opp.

Tilsvarende fortsetter Android-mobiler å sende «hjem» én megabyte per tolv timer, eller to i døgnet, mens iPhoner kun sender 52 kilobyte. For amerikanske brukere har studien summert det til å utgjøre 1,3 terabyte (1.300 gigabyte) fra Android-telefoner for hvert halve døgn, mens iPhone-dataene til sammen blir til 5,8 gigabyte.

Det er både selve operativsystemene og inkluderte apper som sender data, ifølge undersøkelsen. For Android-telefoner skal det dreie seg om nettleseren Chrome, Youtube, Google Docs, Safetyhub, Google Messenger, søkeboksen og systemklokken. For Apples del sendes det inn data fra taleassistenten Siri, nettleseren Safari og skytjenesten iCloud.

Eldre versjoner av iOS og Android

Undersøkelsen er gjort ved hjelp av to aldrende telefoner i hver sin kategori; Google Pixel 2 fra og Apples iPhone 8 - begge fra 2017. Telefonene var dessuten også utstyrt med noe aldrende utgaver av hvert operativsystem. For Pixelens del var det Android 10, og ikke nyere Android 11, som var installert - på iPhone 8 ble testingen utført med iOS i versjon 13.6.1, som også skal ha vært låst opp med en såkalt jailbreak, som gir brukeren større kontroll over operativsystemet.

Blant dataene som ble samlet var IMEI-nummeret som identifiserer telefonen i mobilnettverket, serienummeret og nummeret på SIM-kortet som identifiserer brukeren overfor operatøren. Telefonnummer, en mengde identifikasjonsnummer for enheten på nettet og lokasjonsdata ble også delt. Sistnevnte ble imidlertid kun samlet inn av iPhonen som ble testet.

Såkalt telemetri, altså informasjon om statusen til telefonen og hvordan den fungerer ble samlet av begge leire, og cookies nettbruk ble også sanket inn. Der Apple samlet inn data om de trådløse nettene rundt deg (MAC-adressene), nøyde Google seg med adresser forbundet med sin egen enhet.

Bestrides av både Google og Apple

Google mener metodene som er brukt i testingen er så feil at resultatene ikke er i nærheten av riktige. De hevder i en uttalelse at de har delt sine innvendinger med universitetet. De bestrider imidlertid ikke at telefonene sender hjem data, og sammenlikner det med måten moderne biler sender informasjon om hvor godt de fungerer hjem til fabrikkene som laget dem.

– Rapporten går i detalj om kommunikasjonen som hjelper til med å sikre at iOS og Android er oppdatert, at tjenestene virker som de skal og at telefonen er sikker, forklarer de.

Apple på sin side mener også at rapporten ikke helt stemmer, og at de tilbyr mulighet til å begrense sporing og datainnsamling slik at de ikke får stedsdata om brukerne.