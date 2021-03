Oppdatert: Volkswagen løy om navnebytte

Voltswagen

Vegar Jansen 30 Mar 2021 15:39

Oppdatert: Bilprodusenten løy. De bytter ikke navn til Voltswagen likevel. Les mer her . Opprinnelig tittel var «Volkswagen blir Voltswagen.

Opprinnelig artikkel følger:

I hva som mange forståelig nok har tolket som en lekket aprilspøk, har Volkswagen Group of America nå offisielt bekreftet sitt spesielle navneskifte.

Bilmerket bytter ut en bokstav og blir Voltswagen der borte på den andre siden av Atlanterhavet.

Ordet «volt» er forståelig for de fleste verden over, og har vært forbundet med elektrisk kraft siden Voltas egen tid. «Wagen» er stadig tysk for vogn.

På norsk blir det altså en voltvogn, og ikke lenger en folkevogn.

Satser elektrisk

Forandringen i merkenavnet er naturligvis knyttet opp mot bilbransjens overgang fra å bruke fossilt drivstoff til å bruke elektrisitet for framdrift.

– Vi forandrer kanskje vår K til en T, men det vi ikke forandrer på er denne merkevarens forpliktelse til å lage klasseledende kjøretøy for førere og folk overalt, uttaler Scott Keogh, som er administrerende direktør for Voltswagen of America.

– Fra begynnelsen av vårt skifte til en elektrisk fremtid, har vi sagt at vi vil lage elbiler for millionene, ikke bare millionærene. Dette navneskiftet er et nikk til vår fortid som en folkelig bil og til vår faste tro på at fremtiden ligger i å være folkets elbil, sier Keogh.

Den praktiske delen av navneskiftet vil ifølge Voltswagen of America begynne i mai måned.

Hvorvidt det nye Voltswagen-navnet også vil bli brukt i andre markeder rundt om i verden er uklart på dette tidspunktet. Volkswagen i Norge har ikke svart på Tek.nos henvendelser.

Navnet Voltswagen har for øvrig dukket opp før, blant annet på Volkswagens egne reklameplakater.