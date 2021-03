Mercedes bekrefter digert batteri i nye EQS

Over 100 kilowattimer.

Kommende Mercedes-Benz EQS vil være basert på konseptbilen Vision EQS. Her fra bilmessen i Frankfurt i 2019. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24 Mar 2021 12:49

Mercedes-Benz har hele veien snakket om 700 kilometer rekkevidde for sitt Vision EQS-konsept, men tyskerne bekrefter nå at også produksjonsbilen har et mål om over 700 kilometer WLTP-rekkevidde.

Det takket være et batteri på inntil 108 kilowattimer, som plasserer EQS helt mot den foreløpige batteritoppen. Produksjonen av batterier til bilen er allerede startet på fabrikken i Hedelfingen, meldte Mercedes-Benz tirsdag , og de bekrefter også at datoen for verdenslanseringen vil være 15. april, altså om bare et par små uker.

EQS vil være en luksussedan midt i Tesla Model S-segmentet, som til dels også vil konkurrere med biler som Porsche Taycan , Audi e-tron GT og kommende Lucid Air , for å nevne noen.

EQS i kamuflasje på fabrikken i Untertürkheim/Hedelfingen. Mercedes-Benz AG

Svært aerodynamisk

Den solide rekkevidden skal komme delvis som følge av «klasseledende» aerodynamikk, og etter det vi kjenner til er det et ganske imponerende Cd-tall Mercedes-Benz vil presentere for EQS. Her er det foreløpig den oppdaterte Tesla Model S og Lucid Air som er de to ledestjernene, med verdier på henholdsvis 0.208 og 0.21 - hvor lavere er bedre.

Nye Model S Long Range har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 663 kilometer, mens den kommende Plaid+-varianten skal ha langt over 800 kilometer. Lucid Air med det største batteriet (113 kWh) skal også klare over 800 kilometer, heter det.

EQS vil leveres i ulike batteri- og ytelsesvarianter, melder Mercedes-Benz. Det skiller seg i tilfelle fra de eksisterende EQC og EQA, som begge kun leveres med ett motoralternativ og én batteripakke.

Den nye HyperScreen-skjermen i EQS måler 56 tommer. Mercedes-Benz AG

Gigantskjerm

Fra før har vi sett den smått vanvittige «HyperScreen»-skjermen EQS vil kunne leveres med, som i praksis vil dekke hele dashbordet og fungere både som instrumentpanel og infotainmentskjerm. Bilen vil også få såkalte over-the-air-oppdateringer, slik vi kjenner fra Tesla, Polestar/Volvo og stadig flere andre.

EQS vil for øvrig være den andre av totalt fire nye Mercedes-elbiler i år. EQA har vi allerede sett (og såvidt kjørt), EQS lanseres 15. april, og så gjenstår EQB og EQE. I tillegg skal både EQE og EQS lanseres i SUV-versjoner, og i løpet av to år skal selskapet ha minst ti helelektriske modeller, melder de.