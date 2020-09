Den norske robotklipperen Sømløs G1 møter hard kritikk fra frustrerte brukere

Niklas Plikk 12 Sept 2020 17:30

– Helt ubrukelig.

– Kjører seg fast hele tiden.

– Fiasko fra start til slutt.

– I beste fall misvisende markedsføring.

– Støyer som en traktor.

Det har haglet inn med frustrerte Tek.no-lesere den siste måneden som har gått i innkjøp av den nye, norske robotgressklipperen Sømløs G1. Klipperen er laget av et norsk gründerteam fra Oslo-området, og fikk finansiering via DNB Startskudd og ble promotert i flere kanaler deretter. Også på Tek skrev vi om den nye robotgressklipperen , som selskapet selv beskrev som et produkt skapt for «nordisk terreng».

Kunder som støttet klipperen på Startskudd kunne kjøpe G1 med 2.000 kroners avslag, og de første enhetene ble levert ut før sommeren. Sømløs selges nå i to varianter - G1+ til 16.000 kroner, og G1 til 14.000 kroner.

Skjermbilde, Startskudds Facebookside

Feilet på første forsøk

Forventningene hos mange skal ha vært høye, og mange var positive til å støtte et norsk selskap som ville utfordre etablerte merker:

Terje Klungervik. Privat

– Jeg ville støtte norsk innovasjon, og den kunne skilte med 30 grader arbeidsområde. I tillegg var prisen godt under det jeg måtte ha betalt for en tilsvarende klipper andre steder, sier Terje Klungervik til Tek.no - en av flere misfornøyde G1-kjøpere vi har vært i kontakt med.

Selv om produktet bare har vært tilgjengelig i noen måneder, har det allerede blitt gjort justeringer på produktet. Klungervik hadde hørt om misnøyen de første kundene hadde opplevd, men ga likevel produktet en sjanse:

– Jeg chattet med dem før levering og tok opp bekymringene flere hadde utrykt med batch 1. Da fikk jeg beskjed om at batch 2-klipperne var oppgradert, og at den nå ville fungere som reklamert.

Terje Klungervik har sjekket med vater at bakken i hagen er innenfor det Sømløs hevder at G1 skal takle. Likevel opplever han stadig vekk at klipperen ikke klarer å klippe gresset skikkelig. Privat

Men da startet problemene for Klungervik, som matcher det andre lesere også har rapportert om. Allerede den første prøveturen gikk det galt:

– Jeg har en bakke på cirka 28 grader, som klipperen klarte å kjøre opp, men ikke nedover. Den klarte ikke å stoppe der jeg hadde lagt grensekabelen, og kjørte over den. Deretter klarte den ikke å rygge tilbake, og kjører i stedet gjennom blomsterbedet og havner til slutt på ryggen. Den pådro seg da noen skraper på toppen. Nå har jeg flyttet grensekabelen slik at arbeidsområdet er på maks 20 grader, sier Klungervik.

Klungervik filmet videoen under, hvor grensekabelen skal være 35 centimeter fra blomsterbedet. Selv med 55 centimeter ut fra blomstene blir ikke resultatet særlig mye bedre.

Han kontaktet Sømløs for å returnere klipperen, fordi han mente den ikke fungerte som annonsert. Det fikk han gehør for, men at de ville trekke 15 til 75 prosent av prisen, alt ettersom hvor skadet den var.

– Jeg fortalte dem at den hadde blitt skrapet opp, men at dette var en produktfeil og ikke en brukerfeil. Jeg sa også at jeg synes det er feil at kunden skal være skadelidende når et produkt ikke holder hva det lover, sier Klungervik.

Etter ytterligere diskusjoner ble begge parter enige om et fratrekk på 500 kroner, forutsatt at det ikke var noen andre skader på klipperen.

Han påpeker også at klipperen bråker betydelig mer enn de 55 dB som Sømløs oppgir, og peker på at en av brukerne på en Facebook-gruppe for Sømløs-eiere skal ha målt den til 110 dB.

Kjøpte kina-modell: - Helt identisk ned til serienumrene på komponentene

Mathias Tveten Eriksen har en lignende historie som Klungervik, som også kjøpte sin G1-klipper via DNB Startskudds kampanje:

Mathias Tveten Eriksen er ikke fornøyd med sin Sømløs G1. Privat

– Jeg kjøpte den utelukkende fordi jeg synes det var kult med en innovativ og norsk gründeridé. Sånt synes jeg er verdt å sponse, og jeg antok at DNB Startskudd var en kilde jeg kunne stole på. Det var derfor jeg gikk for Sømløs-klipperen, i stedet for en Husqvarna-modell til nesten samme pris, forteller Tveten Eriksen til Tek.no.

Han lister opp en rekke problemer han har hatt med maskinen:

– For det første bråker den mye mer enn de 55 dB de har oppgitt. De må ha målt lydnivået når den er skrudd av eller står og lader, for i praksis bråker den helt utrolig. For det andre er det egentlig bare én av de fire modusene de oppgir som fungerer. Sikk-sakk-modusen de skryter så mye av fungerer ikke, og heller ikke spiralmodusen. Den eneste som går er tilfeldig klipping.

Og det stopper ikke der:

– Den presterer å kjøre seg fast på flatmark. I tillegg setter den seg hele tiden fast i ting som sandkasser, stenger og tilfeldige hinder. I 20 av 20 dager nå viser loggen i appen at den har klippet plenen min i cirka 45 minutter hver dag, før den har stått stille på grunn av en eller annen feilmelding.

Å finne G1-klipperen liggende på rygg skjer visst ganske ofte, ifølge Tveten Eriksen. Mathias Tveten Eriksen

Han forteller også om store problemer knyttet til en bakke i hagen, som er slakkere enn det G1-klipperen skal takle. Ikke helt ulikt Klungerviks historie. Tveten Eriksen forsøkte å benytte angrefristen, men fikk beskjed om at han var for sent ute. 17 dager var ikke innenfor den gitte 14-dagersfristen.

– Så da gikk det en faen i meg, og jeg bestilte et alternativ fra Alibaba.

Sømløs skriver på nettsidene sine at Sømløs er et «produkt av Norge»:

– Et sted med et unikt samfunn og stilfølelse. Den stille tryggheten og fokuset på naturlig lys og materialer i Sømløs-produktene reflekterer det norske livet og et moderne, skandinavisk design, kan vi lese på nettsiden.

Modellen Tveten Eriksen fant på den kinesiske nettsiden Alibaba , fra selskapet Jiuji, hadde ikke like blomstrete beskrivelse av utseendet sitt, men ser kliss lik ut som Sømløs G1, bare med andre farger. Prisen er også vesentlig lavere. I skrivende stund koster den 580 dollar på Alibaba, men Tveten Eriksen skal ha fått den for cirka 3.700 kroner pluss moms. Sømløs G1-klipperen koster altså 14.000 kroner.

Mathias Tveten Eriksen (gjengitt med tillatelse)

Både vi og flere G1-eiere har konfrontert selskapet med dette, og fått omtrent det samme svaret:

– Selve skallet på Sømløs G1 er designet og utviklet i samarbeid med vår partner i Hong Kong. Dessverre har ikke vi rettighetene på denne per dags dato. Når det kommer til komponentene samt maskinvare, er disse håndplukket på Sømløs G1, og det er kombinasjonen av disse som gjør G1 unik. Sømløs G1 er utviklet spesielt for skandinaviske forhold med fokus på terreng og rekkevidde. Det sagt vet vi at flere komponenter går på tvers av modeller og merker, slik man også i stor grad ser i andre bransjer som i bilindustrien, skriver Andreas Haneborg, gründer og leder av Sømløs i en e-post til Tek.no.

– Jeg fikk et lignende svar, men jeg fikk det til og med tilsendt på engelsk, selv om selskapet er nystartet og norsk. Det var det som fikk meg til å kjøpe Alibaba-modellen, og for å se om påstanden deres om håndplukkede komponenter faktisk stemmet, sier Tveten Eriksen.

Så da åpnet han opp begge robotgressklipperne, og så hva som gjemte seg på innsiden.

– Jeg tok alle bitene fra hverandre og så på hver eneste del, og alle hovedkomponentene er like. Hovedkort, klippemotor, hjulmotor, blader. Alt er identisk. Helt ned på småting som wifi-kortet. Og magnetsensorene. Serienummerne er de samme. Det er ingenting som tilsier at det er unike komponenter her.

– Hvilken av klipperne bruker du nå?

– Begge er i bruk nå, faktisk. Alibaba-modellen er hundre prosent feilfri så langt, og er den eneste som faktisk finner «hjem» til start igjen. Sømløsen fortsetter å surre, avslutter Tveten Eriksen, selv om han påpeker at Alibaba-klipperen bare har vært i bruk i tre dager.

Bekrefter noen startproblemer

Andreas Haneborg (t.v), grunnlegger av Sømløs, svarer på kritikken. Privat

Vi har videreformidlet deler av kritikken fra G1-kjøpere som har kontaktet Tek til Andreas Haneborg i Sømløs. Blant annet at flere vi har snakket med har ment at produktet virker uferdig og sluppet for tidlig.

– Det er alltid lett å være etterpåklok, men i retrospekt ser vi at lanseringen ble noe presset da timingen var viktig pga. kort klippesesong i Norge. Til tross for utallige tester internt under utvikling, har vi hatt noen utfordringer etter lansering som kanskje kunne vært unngått ved å utsette lanseringen, skriver Haneborg til Tek.no.

Han vil ikke si hvor mange klippere de har solgt, og heller ikke hvor mange som har klaget på dem. Han sier at de har fått mange e-poster knyttet til spørsmål rundt oppsettet av klipperen:

– Vi har hatt mye henvendelser på e-post hva gjelder spørsmål om produkt, oppsett og funksjonalitet. Det vi har lært er at oppsett av robotgressklippere ofte krever mer ekspertise enn man skulle tro. For å sikre stabil drift og et godt klipperesultat kreves det at man gjør løpende justeringer enten man installerer en Sømløs eller en Husqvarna for den saks skyld. Vi kan med andre ord trygt anbefale å få hjelp av en profesjonell lokal montør for en enklere oppstart med robotgressklipper, skriver Haneborg.

Han bekrefter også feil som at noen klippere bare står og spinner, snurrer rundt på et lite område, eller kjører inn i vegger, men sier det bare var et problem i starten:

– Dette er en utfordring vi har hatt med enkelte defekte klippere innledningsvis og var relatert til hardware. Heldigvis har vi allerede på plass en god avtale med servicesenter som tar seg av eventuelle reparasjoner fortløpende, samtidig som vi kontinuerlig arbeider med videreutvikling og optimalisering av Sømløs G1.

– Kan dette stemme at en klipper til 3700 kroner på Alibaba har samme deler som den dere selger til 14.000?

– Vi vet at komponenter går på tvers av modeller på markedet, og at det kan være modeller som ser tilnærmet like ut. Vi er et start-up med begrensede ressurser, og har vært avhengige av å samarbeide med en solid partner under utviklingen av SØMLØS G1 for å levere et best mulig produkt. Vi har ikke rettighetene på hardware utenfor våre landegrenser, og kan dessverre ikke kontrollere hva som blir solgt av klippere fra andre merker på verdensmarkedet.

– Det sagt blir det dumt å sammenligne priser fra en B2B-plattform som Alibaba, som prises ut ifra minimumbestillinger på ca 1000 enheter.

– Dere har fortalt oss at skallet kan være likt med noen kinesiske modeller, men at innmaten er ulik. Kan du spesifisere hvilke deler som er unike?

Vi kan nevne at SØMLØS G1 blant annet har unikt software, egne optimaliserte sensorer samt et eget APP eco-system.

– Hvilke deler er det som gjør G1 spesielt god for nordisk terreng? Er det fysiske komponenter eller noe i programvaren?

– Under utviklingen har vi spesielt fokusert på vekt optimalisering og software.

– Det er en kombinasjon av fysiske komponenter og ikke minst software i SØMLØS G1 som er utviklet for å stabilisere driften spesielt med tanke på ujevnt nordisk terreng.

– Hvordan har dere målt at den bare støyer 55 db? Alle vi har snakket med sier at den bråker betydelig mer.

– Minste støynivå er 55 DB. Dette vil alltids variere og avhenge av faktorer som gresshøyde, kuttmotstand og stigning.

DNB Startskudd: - Vi gjør svært grundig bakgrunnssjekk

DNB

Vi har formidlet flere brukerklager til DNB Startskudd, som er folkefinansieringstjenesten som bidro til å sikre Sømløs-produktene finansiering tidligere i år. De sier ansvaret ligger på Sømløs, og at de gjorde en grundig bakgrunnssjekk av selskapet før de ble godkjent av Startskudd:

– Det vil alltid være bedriften som utvikler og selger en vare eller tjeneste som vil ha ansvaret for produktet og service. Vi gjør en svært grundig bakgrunnssjekk, men det vil være umulig å forsikre seg om at det ikke kan oppstå problemer. Vi har for øvrig veldig gode erfaringer fra kunder med de fleste kampanjene som er gjennomført via Startskudd, skriver Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB i en e-post til Tek.no.

– Startskudd.no er en av plattformene i Norge med høyest krav til innsamlinger. Vi stiller krav om norsk organisasjonsnummer, norske eiere og signering med Bank-ID for verifisering. I tillegg har vi AHV-rutiner (anti-hvitvask) i samarbeid med DNB og en redaksjonell sjekkliste på 18 punkter som må godkjennes før publisering skjer (Fra sjekk i innsamlingskontrollens OBS-liste til sjekk av prosjekteier på sosiale medier/søk). Selv om vi skulle ønske vi kunne teste produkter og tjenester som forhåndsselges på Startskudd, er det noe som i praksis ikke lar seg gjennomføre, skriver Dalsbø, og poengterer at mange benytter crowdfunding til å sikre første produksjon og ofte er ikke produktet levert før en viss tid etter prosjektperioden.

Forbrukerrådet: Brukere kan ha krav på gratis reparasjon eller ny vare

Jurist hos Forbrukerrådet, Caroline Skarderud Forbrukerrådet

Jurist hos Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, sier til Tek.no at de foreløpig har registrert to klagesaker på Sømløs G1, men at de ikke kan gå inn i detalj hva klagesakene dreier seg om. Likevel uttaler hun seg på generelt grunnlag:

– Er det en mangel ved noe man har kjøpt, har man i første omgang krav på gratis reparasjon eller ny vare. Hvis dette ikke lar seg gjøre, vil kunden ha krav på pengene tilbake når det er snakk om mer omfattende feil ved varen. Nå vet jeg ikke hvorfor robotgressklipperne var skadet ved retur til selger, men etter loven skal man der kjøpet heves, levere tilbake tingen i vesentlig samme stand og mengde som da man mottok den. Hvis forbrukeren har skadet varen, kan selger altså kreve at forbrukeren erstatter den verdireduksjon varen har hatt. Selger har derimot ikke anledning til å kreve verdireduksjon i hevingsoppgjøret på grunn av selve mangelen.