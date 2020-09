Nye PlayStation gir prishopp på spill

Bikker trolig 800 kroner for nye spill til høsten.

Sony

Vegar Jansen 17 Sept 2020 11:38

Sony avslørte de siste detaljene rundt spillkonsollen PlayStation 5 i går, så nå vet vi endelig både hvor mye den vil koste og når den vil være å finne i butikkene.

Om du ikke fikk det med deg: Prisen for den vanlige PlayStation 5 - med optisk drev - vil være den samme som Microsoft Xbox Series X, altså 500 amerikanske dollar eller trolig rundt 5500 kroner.

På PlayStation-bloggen har Sony også listet opp både spill og ekstrautstyr som skal være tilgjengelig ved lansering. Veiledende priser har de også oppgitt, og dersom du er en av dem som ønsker å sikre deg noen av de heftige lanseringstitlene, er det bare å belage seg på å bla opp.

annonse Sony PlayStation 5 Sjekk prisen

Skjermbilde fra Demon’s Souls. Bluepoint Games

Etter hva vi kan observere, ligger nye spill for dagens PlayStation 4 på omtrent 600 til 650 kroner. Om vi tar utgangspunkt i euro-prisene for lanseringsspillene til PlayStation 5, vil det være et hopp på omtrent to hundre kroner med den nye konsollen:

Demon’s Souls – US$69.99/€79.99

Destruction All Stars – US$69.99/€79.99

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – US$49.99/€59.99

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition –US$69.99/€79.99

Sackboy A Big Adventure – US$59.99/€69.99

Flere av spillene vil altså ligge på 80 euro, eller nærmere 800 kroner. Det kan til og med tenkes at noen av prisene vil gå enda høyere ved lansering.

Dyrere spill vil selvfølgelig gjøre det mer fristende å gå for en eller annen spillabonnementsløsning , der man heller betaler en månedlig sum og får tilgang til visse nye spill.

Microsoft satser hardt på dette med sin nye Xbox , der konsollen vil kunne kjøpes gjennom et «Xbox All Access»-abonnement som betales ned over 24 måneder.

Ekstrautstyr må til

Sony

I tillegg til spill slipper altså Sony en del ekstrautstyr til PS5. Her finner vi også den nye DualSense-kontrolleren – det er jo nesten ingen som klarer seg med kun én.

Heldigvis ser det ut til at denne vil holde seg på omtrent 700 kroner, altså det samme nivået som for PS4.

DualSense Wireless Controller – US$69.99/€69.99

PULSE 3D wireless headset – US$99.99/€99.99

HD Camera – US$59.99/€59.99

Media Remote – US$29.99/€29.99

DualSense Charging Station – US$29.99/€29.99

PS5 med «tilbehør». Sony

Egentlig ganske rimelig konsoll

Med tanke på hva man får av maskinvare med PS5 – en åttekjernet AMD Ryzen «Zen 2»-prosessor, Radeon RDNA 2-basert grafikk, 16 GB RAM, en kjapp SSD på 825 GB og UHD Blu-ray-spiller – kan man egentlig ikke klage på prisen. Dette er komponenter som ville kostet betydelig mer hvis de ble kjøpt separat til en spill-PC.

Faktisk kan vi lure på om Sony rent umiddelbart klarer å gå i pluss når de første eskene med PS5 bæres ut av butikkene.

Men i konsollenes verden er det ikke noe nytt at maskinvaren nærmest selges til kostpris, ettersom halve poenget er å få kundene til å velge nettopp den plattformen.

Når kunden først sitter der med den nye og flotte maskinen ved siden av TV-en, er det jo ikke så vanskelig å ta seg godt betalt for nettopp slikt som ekstrautstyr og ikke minst gode spill.

Slippdato for PS5 er satt til 19. november her i Norge, ganske nøyaktig ni dager etter at nye Xbox skal være å finne i butikkene.